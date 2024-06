Vertrouwenscrisis Alfen = niet kopen, hooguit dobbelen

Het aandeel Alfen is snoeihard afgestraft voor de verslechtering van de marge.

Investtech: “Het aandeel ging met 46,8% omlaag en eindigde op 16,99 euro. Het aandeel is nooit meer op één dag gedaald sinds we de metingen startten op 23 maart 2018. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gedaald. Er was bovendien een zeer hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 96 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat 28 keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

Met nog wat meer baisse-krachten kan de koers dalen naar de 10 euro, het niveau waartegen het in 2019 werd verhandeld. Alfen heeft de omzetverwachting verlaagd naar 485-520 miljoen euro van 590-660 miljoen euro. De verwachte ebitdamarge heeft Alfen bijgesteld van minimaal 11,3% naar ongeveer 5%. Voorzieningen (11,1 miljoen euro) zijn getroffen om binnen de convenanten van de doorlopende kredietverlening te blijven.

Analisten hebben moeite om het aandeel nu te positioneren. Dat is niet positief voor de koersontwikkeling van het aandeel. Alfen moet het vertrouwen herstellen, maar dat is een lange weg van veelal vele jaren.

Geschreven door: Eddy Schekman

