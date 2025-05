Verwachting Nvidia: redelijke cijfers, maar nog niet instappen

Nvidia zal naar verwachting in het eerste kwartaal van boekjaar 2026 minder hard gegroeid zijn, terwijl de brutomarge onder druk stond door een miljardenafschrijving.

Analisten voorspellen een omzet van 43,3 miljard dollar, wat een groei van 66% betekent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is lager dan de groei in het voorgaande kwartaal (78%). De winst per aandeel zou volgens de consensus met 20% zijn gestegen tot 0,73 dollar. Ter vergelijking: in het vierde kwartaal was dat 0,89 dollar, terwijl het jaar daarvoor, gecorrigeerd voor een aandelensplitsing, ongeveer 0,60 dollar was.

Vorige maand waarschuwde Nvidia al voor een afschrijving van maximaal 5,5 miljard dollar, veroorzaakt door Amerikaanse exportbeperkingen op H20-chips die bestemd zijn voor de Chinese markt. CEO Jensen Huang noemde deze beperkingen een mislukking, omdat ze China juist hebben gestimuleerd om sneller eigen AI-technologie te ontwikkelen. Volgens Huang kostte dit Nvidia ongeveer 15 miljard dollar aan omzet.

Recent meldde Reuters dat Nvidia een goedkopere chip voor China ontwikkelt om de exportbeperkingen te omzeilen. Deze chip zou vanaf juni in massaproductie gaan. Daarnaast zou Oracle plannen hebben om circa 400.000 GB200-chips van Nvidia te kopen, aldus de Financial Times.

Mooi instapmoment beneden 117 dollar

