Victor Verberk (Robeco): 'Tijd om bullish te worden'

De economie zit momenteel in een recessie als gevolg van de coronacrisis. Echter, binnen enkele maanden veert de economie vermoedelijk weer op. Het fixed-income-team van Robeco is daarom begonnen met het kopen van vastrentende waarden. “Dit is de tijd om bullish te worden”, stelt Deputy Head of Investments Victor Verberk van Robeco.

De economie bevindt zich momenteel in een recessie. “Een heel diepe. Dat is echter niet het belangrijkste. Aandelen- en obligatiemarkten kennen een relatief lage correlatie met bbp-schommelingen. Zo kan een negatieve bbp-groei samengaan met opgaande markten.”

Verberk verwacht de komende maanden een V-vormig herstel van de economie. Ook de mondiale toeleveringsketen, die eerder volledig tot stilstand kwam, komt weer tot leven. “Fabrieken in China zijn al voor 60% tot 80% terug op hun oorspronkelijke productieniveau. Europa en de VS lopen achter op het virusschema en het zal een paar weken duren om te herstellen. Maar het is waarschijnlijk dat de krimp van het bbp de komende maanden zal keren.” De werkelijke schade wordt in de tweede kwartaal van het jaar pas duidelijk.

Verberk somt een aantal oorzaken voor de huidige markt op. Zo stelden centrale banken beleidsrentes naar beneden bij terwijl de economische cyclus vertraagde. “Zodoende creëerden zij een superschuldencyclus.” Het tweede fenomeen is de carrytrade. Beleggers in Europa en Japan werden geconfronteerd met lage yields en verlegden hun strategie naar Amerika, waardoor bedrijven hier aandelen konden terugkopen. Het werd derhalve aantrekkelijker om te investeren in financiële activa dan in nieuwe fabrieken, innovaties of creativiteit. Resultaat: de investeringsratio ligt op een niveau dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is waargenomen.

Volledig onverwacht daalde de olieprijs scherp door ontwikkeling binnen de olieproducerende landen. Toen ook de Fed de rente onverwacht met een procentpunt verlaagde, verloren beleggers en financiële markten het vertrouwen, hetgeen de aandelenverkoop inleidde.

Verberk verwacht dat aandelenkoersen de komende tijd nog wel iets zullen dalen, maar is positief over de huidige waarderingen en technische factoren. “Tijdens een recessie als deze zakken aandelenkoersen doorgaans met 30 tot 40%. Op dat punt zijn we nu bijna. De spread bij Amerikaanse high yield ligt nu op 850. Vuistregel is dat je moet kopen als de spread tussen de 800 en 1000 ligt.”

