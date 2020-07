Video: Beleggen in economisch zware tijden

‘Beleggen in economisch zware tijden’ was één van de masterclasses die werd gegeven tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 26 juni. Heeft u deze gemist? U kunt de masterclass nu op video terugkijken.

In de komende periode worden de gevolgen van de lockdowns zichtbaar in de economie. Hoe gaat de beurs daarop reageren? Hoe moet je daar als belegger op inspelen? Was het achteraf misschien toch verstandiger helemaal uit te stappen? Of slechts gedeeltelijk? En waar liggen de kansen en bedreigingen?

In welke asset classes kun je het beste wel beleggen en in welke niet? In welke sectoren kun je het beste beleggen en in welke niet? Zo is het opvallend dat bijvoorbeeld de technologiesector zich tijdens de crisis goed heeft gehouden. Diverse fondsen staan YTD zelfs op winst, ondanks de crisis. Ondanks de crisis. Hoe komt dat?

Tijdens deze online masterclass gaf Jan-willem Nijkamp, senior Vermogensbeheerder bij Fintessa Vermogensbeheer, antwoord op deze vragen.

Bekijk deze masterclass hier terug.

