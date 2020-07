Video: ‘Wanneer de mist optrekt’

‘Wanneer de mist optrekt’ was één van de masterclasses die werd gegeven tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 26 juni. Heeft u deze gemist? U kunt de masterclass nu op video terugkijken.

Hoe ziet de beleggingswereld eruit in de tweede helft van 2020 en daarna? Tijdens deze online masterclass geven drie beleggingsexperts van ABN Amro een uitgebreid antwoord op deze vraag.

Door het coronavirus is de economische situatie op kortere termijn in mist gehuld. In de beleggingsstrategie ‘Wanneer de mist optrekt’ kijken Jan Willem Hofland, Mary Pieterse-Bloem en Ralph Wessels van ABN Amro daarom niet alleen naar de tweede helft van 2020. Ze kijken ook naar de langere termijn. Hoe ziet de beleggingswereld eruit wanneer de mist eenmaal optrekt?

Bekijk deze masterclass hier terug.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht