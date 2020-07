Video: Crypto beheerd beleggen

‘Crypto beheerd beleggen’ was één van de masterclasses die werd gegeven tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 26 juni. Heeft u deze gemist? U kunt de masterclass nu op video terugkijken.

De cryptomarkt is innovatief, omvangrijk en volatiel. Wat zijn de mogelijkheden, uitdagingen, risico’s en kansen van het beleggen in cryptovaluta? Paul Mennema, algemeen directeur van Yieldt, gaat hier uitgebreid op in.

Tijdens deze masterclass blikt hij ook terug naar de oorsprong van deze digitale valuta en praat hij u bij over de waardetoevoeging van de blockchain-technologie op de economie.

Bekijk deze masterclass hier terug.

