Video: de hoogtepunten van BeleggersFair 2021

Meer dan 3.000 bezoekers wisten de weg weer te vinden naar de BeleggersFair 2021 op 15 oktober in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Zowel ervaren als minder ervaren particuliere beleggers zijn vrijdag helemaal bijgepraat tijdens het grootste beleggersevent van Nederland en weten waar ze in kunnen beleggen in 2022.

Werd er vorig jaar nog een online editie georganiseerd, in 2021 was de BeleggersFair weer ‘ouderwets’ live te bezoeken. Na een jaar van afzondering waren bezoekers blij om elkaar eindelijk weer fysiek in de ogen te kunnen kijken op het grootste beleggersevent van Nederland. De financiële markten hebben absoluut niet stilgestaan tijdens corona, dus er was voldoende stof om met elkaar te bespreken.

