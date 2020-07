Video: Een robuuste portefeuille bouwen in een volatiele omgeving

‘Een robuuste portefeuille bouwen in een volatiele omgeving’ was één van de masterclasses die werd gegeven tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 26 juni. Heeft u deze gemist? U kunt de masterclass nu op video terugkijken.

De recente volatiliteit op de beurzen onderstreept het belang van een goed gespreide portefeuille. Martijn Rozemuller, Managing Director, Head of Europe, bij VanEck, bespreekt hoe een krachtige en robuuste portefeuille voor de lange termijn te construeren.

In het bijzonder gaat hij in op de rol die ETF’s daarin kunnen spelen. Hij behandelt de criteria waar een belegger op moet letten bij de keuze van een ETF, waaronder de risico’s verborgen in ‘de kleine lettertjes’. Ook bespreekt hij de kansen die nieuwe soorten ETF’s bieden op het gebied van rendement en risico.

