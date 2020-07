Video: Hoe positioneer ik mijn portefeuille in onzekere tijden?

‘Hoe positioneer ik mijn portefeuille in onzekere tijden?’ was één van de masterclasses die werd gegeven tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 26 juni. Heeft u deze gemist? U kunt de masterclass nu op video terugkijken.

In deze online masterclass bespreekt analist Matthijs Kok van ProBeleggen zijn visie op de huidige Nederlandse en Amerikaanse aandelenmarkt. Is het forse herstel van de beurs sinds maart overdreven of te rechtvaardigen? Wat zijn potentiële risico’s voor de rest van het jaar?

Kok legt uit hoe u uw portefeuille kunt beschermen tegen een potentiële daling en de mogelijkheden op de beurs. Een masterclass is niet compleet zonder concrete beleggingstips. Kok tipt een aantal aandelen die fors kunnen herstellen na de corona-pandemie. Daarbij bespreekt hij mogelijkheden om de portefeuille op een slimme wijze te beschermen.

Bekijk deze masterclass hier terug.

