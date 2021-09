Video: hoe rendeerden de Gouden Tips uit 2020?

Exclusief voor de bezoekers van de BeleggersFair 2021 geven verschillende beursgoeroes hun beste tips prijs. Ook vorig jaar was dit het geval. Maar hoe goed rendeerden de tips van Martine Hafkamp, Salah Bouhmidi, Nico Bakker en Jolien Brouwer? Wij zochten het voor u uit.

De Gouden Tips zijn al jaren een vast en populair onderdeel van de BeleggersFair. Het idee is even simpel als doeltreffend: de bekendste goeroes van Beleggend Nederland geven hun tips voor de markt van vandaag. Waar zijn zij positief over? En waarom denken zij dat u deze belegging niet kunt missen? Heeft u een vraag, dan kunt u deze direct stellen.

Traditiegetrouw werden ook vorig jaar Gouden Tips gegeven door vier beleggingsgoeroes tijdens de online BeleggersFair. Salah Bouhmidi, Head of Markets bij broker IG, beperkte zijn tip tot de S&P 500, die volgens hem nieuwe hoogtepunten kon bereiken. Martine Hafkamp (algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer) had maar liefst vier tips in de aanbieding: Prosus, Mastercard, Volkswagen en Nestle. Nico Bakker (BNP Paribas) wist ook vorig jaar weer kansen te filteren met behulp van zijn charttechnische benadering. Hij tipte Philips en Unibail Rodamco. Jolien Brouwer (VanEck) tenslotte koos voor een ETF: de VanEck Video-Games ESPO.

Hoe waardevol waren hun tips van vorig jaar? Hoeveel rendement had u behaald als u direct was ingestapt? Bekijk de video voor het antwoord.

[embedded content]

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht