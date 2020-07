Video: Leer de centrale banken kennen en begrijpen

‘Beleggers, leer de centrale banken kennen en begrijpen!’ was één van de masterclasses die werd gegeven tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 26 juni. Heeft u deze gemist? U kunt de masterclass nu op video terugkijken.

Spaarrente. Hypotheekrente. Obligatiekoersen. Aandelenkoersen. Goudprijs. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze in grotere mate dan ooit tevoren bepaald worden door de acties van de centrale banken.

Heel weinig mensen weten wat centrale banken zijn en waarom die doen wat ze doen. Die kennis is echter broodnodig voor uw beleggingsstrategie en daarmee uw rendement. Tijdens dit webinar laat Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer, zijn licht schijnen over dit belangrijke thema. Een speciale nadruk wordt gegeven op de verdieping van de muntunie in Europa (eurobonds), een voor het beleid van de ECB zeer belangrijke ontwikkeling.

Bekijk deze masterclass hier terug.

