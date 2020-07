Video: Volg de succesvolle belegger

‘Volg de succesvolle belegger’ was één van de masterclasses die werd gegeven tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 26 juni. Heeft u deze gemist? U kunt de masterclass nu op video terugkijken.

Nadat hij van het een op het andere moment 90% van zijn spaargeld verloren had, was Harm van Wijk vastbesloten om te leren hoe de experts geld verdienden. Na het bestuderen van de grote succesvolle beleggers creëerde hij software om beleggingsbeslissingen eenvoudig en winstgevend te maken in enkele minuten per week.

Als oprichter en hoofd-beleggingsexpert van Beleggen.com leert hij nu anderen hoe zij deze software kunnen gebruiken om hun eigen financiële toekomst veilig te stellen.

Tijdens deze online masterclass legt Van Wijk het beleggingssysteem uit dat de markt vereenvoudigt.

Bekijk deze masterclass hier terug.

