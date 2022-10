Vies en verspilling zat; is deze nieuwe ETF wellicht wat

ETF-aanbieder VanEck noteert vandaag de VanEck Circular Economy UCITS ETF aan London Stock Exchange en Deutsche Boerse Xetra. Met deze nieuwe ETF (Exchange Traded Fund) kunnen beleggers beleggen in bedrijven in de recyclingbranche en bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie.

Daarmee breidt VanEck zijn assortiment aan impact ETFs in Europa uit. “De natuurlijke hulpbronnen van onze planeet staan steeds meer onder druk en de wereld worstelt met het afval van wegwerpproducten. De VanEck Circular Economy ETF biedt toegang tot bedrijven die daadwerkelijk bijdragen aan recycling of andere vormen van efficiënt hulpbronnengebruik,” zegt Martijn Rozemuller, directeur van VanEck Europe.

“De circulaire economie komt niet alleen het milieu ten goede, maar biedt ook bedrijven nieuwe kansen,” zegt Kamil Sudiyarov, productmanager van VanEck Europe. “Door papier te recyclen kan er bijvoorbeeld tot 40% energie worden bespaard in vergelijking met de productie van papier uit ruwe pulp.1 ”

De VanEck Circular Economy UCITS ETF volgt de MVIS Global Circular Economy UCITS ETF, die het rendement volgt van bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dit kunnen bedrijven zijn die producten en diensten aanbieden voor waterzuivering en -behandeling, energieproductie uit afval en biobrandstoffen, afvalverwerkingsdiensten, metaalrecyclingdiensten, producten gemaakt van gerecycleerde materialen of diensten in verband met recycling en terugwinning.

“Door te beleggen in deze ETF krijgt een belegger blootstelling aan bedrijven die de circulaire economie bevorderen,” zegt Rozemuller. “Met deze ETF spelen we in op de huidige grote belangstelling voor kwesties in verband met duurzame productie en het milieu-effect van onze consumptie.” De ETF wil bedrijven uitsluiten die ernstige schendingen van sociale normen hebben begaan, die omzet genereren uit controversiële wapens of zelfs bepaalde drempels overschrijden om hun omzet uit verschillende sectoren te genereren, zoals civiele vuurwapens of tabak.

Door de notering in het gereguleerde segment van de Duitse beurs Xetra kunnen beleggers dit nieuwe product op dezelfde manier kopen en verkopen als andere gereguleerde beursproducten. De ETF heeft momenteel een Total Expense Ratio (TER) van 0,4 procent.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17813 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht