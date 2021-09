Vieze ETF schoner dan je denkt

De fondsenindustrie maakt al enige tijd gebruik van het begrip duurzaam als commerciële publiekstrekker. Het verschil is minder groot dan de goedwillende belegger denkt.

Een recent onderzoek wijst uit dat 71% van de zogenaamde ESG-beleggingsfondsen de aansluiting missen op de wereldwijde klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Het is duidelijk dat we introducties met woorden als klimaat, ESG, CO2 vooral met een korreltje goede wil moeten nemen. De bedoelingen zijn goed en lovenswaardig, maar het effect van de uitwerking is soms matig.

Fidelity: een veel te dure kopie

Sustainable Climate Solutions Fund van Fidelity is een goed initiatief, maar echt bijzonder is het niet. Het is een weerspiegeling van de MSCI ACWI, dus alle landen. Het fonds krijgt van Morningstar een Sustainability Score van bijna 18 op een schaal van 0-50. Dat is geen al te grote kunst, want meer dan 55% is via deze index belegd in finance, technologie en communicatie. Het fonds noteert 10,11 euro. Maar wat is het duur: aankoopkosten 5,25% en lopende kosten 1,93% per jaar.

VanEck: Vieze ETF is even schoon

VanEck gaat de VanEck Global Equal Weight ETF (Morningstar Score: 22) en VanEck Sustainable World Equal Weight ETF (Morningstar Score: 21). Van een sustantieel verschil is dus geen sprake tussen schoon en vies.

VanEck vroegen we eerder om een reactie op de mogelijke ESG-effecten van de fusie. “De ESG scores zijn afhankelijk van de ESG data vendors waar naar wordt gekeken. Dit is direct een van de lastige zaken op het gebied van ESG ratings. ESG ratings zijn niet consistent over datapartijen. Momenteel zijn wij bezig met het koppelen van ESG data aan onze portefeuilles. Als dat is afgerond zullen we Co2 data kunnen gaan communiceren. Dat is helaas nu nog niet het geval.” De lopende kosten van deze gecombineerde ETF is slechts 0,2%, over de bijkomende kosten in de vorm van de spread (het verschil tussen aan- en verkoop gerelateerd aan de koers) is nog niets bekend.

Maar moeten beleggers zich wel druk maken om Global, in welke vorm dan ook. Het is natuurlijk appels met peren vergelijken, maar toch noodzakelijk als je keuzes moet maken. Wat scoorde goed over de afgelopen 3 jaar.

VanEck versus Fidelity

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

