Van Gooswilligen: ‘Vijf keer winnen betekent wel iets’

SynVest heeft voor de vijfde keer de Cashcow Award gewonnen voor Beste Aanbieder Beleggingsproducten in Vastgoed. “Hoe komt dat denk je?” vroegen we aan Martin van Gooswilligen, Algemeen Directeur van SynVest. Lees hieronder het antwoord en meteen ook hoe hij kijkt naar de ontwikkelingen in de markt.

“Daar denken wij denken natuurlijk ook over na. De eerste Cashcow Award in 2016 was al een mooie erkenning voor ons werk en bij de vijfde keer is toeval echt uitgesloten,” zegt Martin van Gooswilligen met gepaste trots. “SynVest voorziet duidelijk in een behoefte. Mensen kiezen graag voor een laagdrempelige en begrijpelijke manier van beleggen die hen ontzorgt. Als SynVest slagen we erin om een toegankelijk totaalproduct te creëren en dat wordt breed gewaardeerd.”

Wat weegt zwaarder momenteel bij beleggen in vastgoed: rente of inflatie?

“De SynVest vastgoedfondsen zijn slechts voor een deel gefinancierd en dan ook nog voor de lange termijn. Door de lage loan to value heeft de huidige hoge rente beperkt invloed op de financieringskosten van het fonds. De hoge inflatie maakt enerzijds alles duurder en laat anderzijds de huuropbrengsten stijgen. Dat is gunstig voor de fondsen. Maar we denken als verhuurder altijd met gezond verstand mee met onze huurders. Als de stijging te snel gaat, zoeken we naar oplossingen. Al met al zal de inflatie naar verwachting geen grote invloed hebben op de stabiliteit van de SynVest-fondsen.”

Belangrijk voor de waardeontwikkeling van vastgoed is onder meer de besteding van de consument. Dat is een lastig verhaal. Ook bij jullie?

“Eigenlijk niet. Het succes van de SynVest-fondsen zit in zowel de uitbreiding van de portefeuilles als in de waardeontwikkeling van het vastgoed door erin te investeren. Dat zijn communicerende vaten, dus als de omstandigheden aanleiding geven om het één minder te doen, doen we het ander meer. Ook zijn de segmenten waarin we actief zijn minder gevoelig voor lagere bestedingen of daling van de koopkracht. Als een consument bijvoorbeeld meer huismerken dan A-merken koopt, heeft dit voor de huurbetalingscapaciteit van de supermarkt eigenlijk geen gevolgen. En bij de kantoren zijn huisvestingslasten doorgaans een beperkt deel van de kosten.”

Zijn er grote verschillen in de markten waarin jullie actief zijn, de Nederlandse en de Duitse vastgoedmarkt?

“Verschillen vind je vooral op het gebied van wet- en regelgeving, denk daarbij aan vergunningstrajecten en belastingregimes. Maar er zijn voornamelijk overeenkomsten. Dat heeft alles te maken met hoe wij vastgoed inkopen en beheren. Wij kiezen voor vastgoed dat een gemeenschap dient, echt een functie heeft en dus van waarde blijft. Denk daarbij aan buurt- en winkelcentra, supermarkten, gezondheidscentra, bedrijfs- en kantoorpanden. Vervolgens spannen we ons in voor een lange relatie met huurders. Zowel in Nederland als in Duitsland hebben huurders vertrouwen in hoe wij met hun pand omgaan en dat betaalt zich terug.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17972 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht