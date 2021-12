Vijf voorspellingen over crypto in 2022

2021 stond voor crypto in het teken van acceptatie en doorbraken en we verwachten dat dit momentum in 2022 aanhoudt. We kijken naar de vijf belangrijkste cryptogebeurtenissen van 2021 en doen enkele voorspellingen over wat we in 2022 op cryptogebied kunnen verwachten. De Visie van John Patrick Lee, CFA Product Manager VanEck.

De belangrijkste cryptogebeurtenissen van 2021: disruptie en de opkomst van bedrijven achter crypto

Fintech en traditionele betaaldiensten omarmen blockchain en bieden ook crypto-oplossingen aan.

Het is algemeen bekend dat de financiëledienstensector het primaire disruptiedoelwit is van blockchaininitiatieven. Wij denken dat blockchaintechnologie inherent deflatoir is, omdat de technologie efficiënter en transparanter is en lagere transactiekosten kent. In 2018 deed Square van zich spreken door als een van de eerste betaaldiensten crypto te omarmen: het bedrijf bood gebruikers de mogelijkheid om via de Square-app bitcoin te kopen en te verkopen. In 2021 stonden PayPal, Venmo, Mastercard en zelfs Twitter klanten toe om transacties in bitcoin uit te voeren. De Mexicaanse cryptobeurs Bitso heeft laten zien dat het aanbieden van goedkope geldoverboekingen kan leiden tot onmiddellijke groei van het marktaandeel ten koste van traditionele marktspelers zoals Western Union.

Explosieve groei van blockchaintransacties en smart contracts waardoor het ETH-volume groeit naar $ 3,5 biljoen.

Het Ethereum-netwerk kent een breed scala aan toepassingen, variërend van NFT-eigendom tot smart contracts. In 2021 zagen we een enorme groei van het aantal Ethereum-netwerktransacties. Deze groei was te danken aan brede verspreiding en acceptatie van op Ethereum gebaseerd projecten (zoals NFT’s). In de toekomst verwachten we dat netwerken voor smart contracts, zoals Ethereum en Solana, blijven groeien wat betreft transactievolume en nominale waarde, aangezien het deelnemersnetwerk en de toepassingsmogelijkheden blijven groeien.

Bitcoin begint zijn volledige potentieel als disruptor van traditionele valuta’s waar te maken, vooral in opkomende landen.

Sinds de introductie van Bitcoin in 2009 zijn veel Bitcoin-maximalisten ervan overtuigd dat bitcoin een veiligehavenbelegging is die beleggers kan beschermen tegen de negatieve gevolgen van het monetaire en fiscale beleid dat zowel in ontwikkelde als opkomende markten wordt geïmplementeerd. Omdat Bitcoin is gedecentraliseerd en een vast aanbod heeft, is er geen sprake van de inflatiedruk waar traditionele valuta’s overal ter wereld mee te maken hebben. Vanuit geopolitiek perspectief kan Bitcoin opkomende landen een monetair alternatief bieden voor ongunstige leningen van het IMF of de Wereldbank die de problemen eerder verergeren dan verhelpen.

In september 2021 heeft El Salvador als eerste land ter wereld bitcoin officieel als wettig betaalmiddel erkend. In het bericht van Matthew Sigel vanuit Bitcoin Beach kunt u meer lezen over de gevolgen van deze stap.

Door anti-miningmaatregelen in China is het wereldwijde marktaandeel van Amerikaanse miners toegenomen.

Sinds de lancering van Bitcoin in 2009 heeft China een haat-liefdeverhouding gehad met deze cryptovaluta. Enerzijds hadden Chinese miners een aanzienlijk deel van de wereldwijde hashrate in handen en was China een van de belangrijkste producenten van bitcoingerichte ASIC-chips. Anderzijds dreigde de Chinese overheid met een verbod op het minen van en het handelen in bitcoin en werden cryptovaluta’s steeds meer aan banden gelegd. Dit mondde uiteindelijk uit in een verbod op het handelen en minen van crypto en een verbod op cryptobeurzen. De gevolgen voor de lange termijn zijn onduidelijk, maar de gevolgen voor de korte termijn zijn evident: cryptominers ontvluchtten het land en het wereldwijde miningmarktaandeel verschoof onmiddellijk ten gunste van miners in de VS. Nu de Chinese beurzen en miners niet meer in beeld zijn, hebben Amerikaanse en andere miners te maken minder concurrentie en kunnen zij hun marktaandeel in de wereldwijde hashrate eenvoudig vergroten.

Beursgangen van cryptobedrijven zijn illustratief voor de groei van het aantal bedrijven dat actief is op het gebeid van digitale assets. De marktkapitalisatie van bedrijven die cryptohandel faciliteren, kan inmiddels wedijveren met de marktkapitalisatie van bedrijven uit de meer gevestigde sectoren.

In 2021 gingen veel cryptobedrijven naar de beurs. Coinbase schreef geschiedenis als de grootste beursgang ooit in de digitale-assetsector. Coinbase betrad de markt met een waardering die tweemaal zo hoog was als die van Nasdaq, en bijna even hoog was als die van Intercontinental Exchange (ICE), het moederbedrijf van de New York Stock Exchange. Naast Coinbase, gingen ook een aantal miners en andere cryptobedrijven naar de beurs, zoals CoinShares, Bakkt en Stronghold Digital Mining.

De totale marktwaarde van cryptobedrijven, zoals vertegenwoordigd door de MVIS Global Digital Assets Equity Index, steeg in 2021 aanzienlijk dankzij een golf aan beursgangen en dankzij koersontwikkelingen. De totale marktwaarde van cryptobedrijven nadert nu de marktwaardering van hun spirituele concurrenten, de goudmijnbouwers!

Marktkapitalisatie van cryptobedrijven nadert die van goudmijnbouwers

Prognose voor de crypto-ontwikkelingen in 2022: meer beursgangen, meer gebruikstoepassingen, bredere acceptatie

In 2022 gaan nog meer crypto-intensieve bedrijven naar de beurs.

Wij denken dat er een diepe pijplijn is van cryptobedrijven die zich momenteel voorbereiden op een beursgang. Daarom zal de beursgangtrend van 2021 in 2022 worden voortgezet. Er is een breed scala aan activiteiten waarin cryptobedrijven kunnen participeren, variërend van cryptobeurzen en cryptomining tot betaaldiensten. Omdat de cryptomarkt nog volop groeit en in ontwikkeling is, verwachten we dat de beursgangen gepaard gaan met marktgroei en ook met verschuivingen binnen de markt doordat er voortdurend bedrijven zijn die marktaandeel winnen en bedrijven die marktaandeel verliezen.

Digitale-assetbedrijven die voorop lopen in de digitale transformatie

NFT’s (Non-Fungible Tokens, niet-vervangbare tokens) worden mainstream met miljoenen gebruikers. De volgende NFT-toepassingen die trending gaan worden, zijn tickets voor sportevenementen, loyaliteitspunten en esports.

NFT’s beleefden in 2021 hun grote doorbraak, maar wij denken dat het beste nog moet komen. Volgens ons zijn er twee factoren die kunnen bijdragen een nóg bredere acceptatie van NFT’s. De eerste is dat de gebruikersinterfaces van NFT-platforms toegankelijker kunnen worden gemaakt voor mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met crypto. TopShot van NBA is een geweldig voorbeeld van een NFT-project dat het voor nieuwelingen makkelijk maakt om NFT’s aan te kopen. De tweede opstap naar brede acceptatie is de inzet van NFT’s voor toepassingen die verder gaan dan het bewaren van items in een digitale wallet. Er zijn inmiddels enkele outside-the-boxtoepassingen verschenen. We verwachten dat tickets voor sportevenementen, loyaliteitspunten en esports de volgende gebieden zijn waar NFT’s aan terrein zullen winnen. Er kunnen nieuwe gebruikers worden binnengehaald doordat het NFT-platform ook smart contracts kan bieden. Dankzij extra mogelijkheden, zoals het verloten van premium zitplaatsen, zullen steeds meer fans mee willen doen.

ETH krijgt momenteel een belangrijke software-upgrade, waardoor er geen energie-intensieve mining meer nodig is en de netwerkcapaciteit wordt vergroot.

Bitcoin en Ethereum maken beide gebruik van het proof-of-workmechanisme (PoW) om informatie op de blockchain te verifiëren en bepaalde typen aanvallen te voorkomen. In 2022 wil Ethereum overstappen van proof-of-work naar proof-of-stake (PoS). Dat brengt een drastische verandering met zich mee voor Ethereum-gerichte miners. Er wordt afscheid genomen van het steeds meer energie verslindend computermatig oplossen van problemen (PoW). Proof-of-stake is energiezuiniger, vergroot de netwerkcapaciteit, verlaagt de toetredingsbarrières en versterkt de immuniteit van de Ethereum-blockchain tegen centralisatie. Een van de grote nadelen van de voorgestelde upgrade is dat Ethereum-mining niet meer winstgevend is. Dat betekent dat Ethereum-gerichte miners hun heil elders moeten zoeken.

BTC blijft zich steeds verder ontwikkelen in termen van verbreding van eigendom en acceptatie door institutionele beleggers, nu mogelijk een tweede land BTC gaat invoeren als wettig betaalmiddel (El Salvador 2.0).

Naarmate de bredere digitale-assetmarket groeit, verwachten we dat meer bedrijven bitcoin accepteren als een asset op hun balans en mining zien als een mogelijke bron van inkomsten. Het voorbeeld van El Salvador laat zien dat bepaalde opkomende landen profijt kunnen hebben van Bitcoin als monetair instrument en als optie om ongunstige neveneffecten te vermijden die samenhangen met exclusieve afhankelijkheid van schuldsaneringen van het IMF en de Wereldbank.

ESG-beleggers zien BTC als een aanjager van groene energie en financiële inclusie.

Helaas blijven zorgen omtrent ESG de cryptosector teisteren. Deze zorgen gelden met name het energieverbruik van bitcoinmining. Hoewel het debat hierover aanhoudt, geloven wij dat cryptominers een voortrekkersrol blijven vervullen met betrekking tot het bevorderen van het gebruik van groene energie en met betrekking tot financiële inclusie. Riot Blockchain, een toonaangevende Amerikaanse bitcoinminer, is inmiddels een fervent pleitbezorger voor een bitcoinminingsector die positief bijdraagt aan de publieke discussie rond het gebruik van duurzame energie. Stronghold Digital Mining, een bedrijf dat in het vierde kwartaal van 2021 naar de beurs ging, is een andere ESG-gerichte bitcoinminer die zijn energie voor het minen van bitcoin opwekt in een eigen steenkoolafvalcentrale. We verwachten dat op duurzaamheid gerichte miners hun marktaandeel blijven vergroten.

DAPP: beleggen in de digitale transformatie

De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) streeft ernaar de MVIS Global Digital Assets Equity Index te repliceren. De ETF biedt blootstelling aan bedrijven die actief betrokken zijn bij de digitale transformatie van de wereldeconomie. De onderliggende index van de DAPP belegt uitsluitend in bedrijven achter de digitale transformatie en belegt niet in digitale assets zelf, zoals cryptovaluta’s en beleggingsinstrumenten voor cryptovaluta’s. De index is ontwikkeld om pure-playblootstelling te bieden aan bedrijven die actief participeren in de digitale transformatie. Daarbij kan worden geprofiteerd van de structurele langetermijngroei van digitale assets.

