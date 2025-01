Vijf vragen over DeepSeek, het Chinese AI-model

Nieuws over de Chinese AI-chatbot DeepSeek, een open source-model, zet maandag de beurzen op een flink verlies. In de AEX krijgen de chipfondsen ASML, ASMI en Besi forse klappen. DeepSeek zou net zo goed zijn als OpenAI en Meta Platforms. Het zou de strijd met ChatGTP aankunnen. En dat met gebruik van veel minder geavanceerde en veel goedkopere chips. Moeten beleggers zich terecht hierover zorgen maken? Vijf vragen over DeepSeek en vijf antwoorden.

Wat is DeepSeek?

Het is een Chinees AI-bedrijf wiens modellen, zoals de onlangs geïntroduceerde R1 voor het oplossen van complexe problemen, hoge prestatieratings hebben behaald. Een app van DeepSeek staat momenteel bovenaan in de downloadranglijst van iPhones in de VS.

Waarom maken beleggers zich zorgen over DeepSeek?

De conventionele gedachte was dat AI-bedrijven dure, geavanceerde computerchips nodig hadden om de beste systemen te trainen. Dat rechtvaardigde de enorme uitgaven van de grootste Amerikaanse techbedrijven, zoals Alphabet en Meta Platforms, die soms bekend staan als hyperscalers.Nog vorige week maakte OpenAI, het bedrijf achter ’s werelds bekendste AI-chatbot ChatGPT, bekend een joint venture op te richten die $500 mrd in nieuwe datacenters voor AI gaat steken.

Maar DeepSeek heeft die financiële vuurkracht niet. DeepSeek zegt minder geavanceerde chips te gebruiken in combinatie met innovatieve technieken om modellen te trainen.

Waarom vertrouwt DeepSeek op goedkopere technologie?

Het is moeilijk voor DeepSeek om geavanceerde chips te kopen vanwege Amerikaanse exportcontroles, bedoeld om Chinese organisaties te verhinderen innovatieve AI voor militaire doeleinden te ontwikkelen.

Wie zit er achter DeepSeek?

De Chinese hedgefondsmanager Liang Wenfeng zit achter de ontwikkeling van DeepSeek. Het bedrijf is voortgekomen uit de AI-onderzoekseenheid van zijn hedgefonds van $8 miljard, High-Flyer.

Is DeepSeek echt een ramp voor AI-aandelen?

Niet iedereen denkt dat DeepSeek de AI-infrastructuurindustrie overhoop heeft gegooid. DeepSeek heeft misschien een manier gevonden om de kosten van AI-training te verlagen, maar de vraag naar AI blijft stijgen en techbedrijven hebben nog steeds meer rekenkracht nodig, schreven analisten van Bernstein vandaag. “Is DeepSeek de ondergang voor AI-ontwikkelingen? Wij denken van niet”, meent Bernstein.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht