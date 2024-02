Virginie Maisonneuve (AllianzGI): ‘Aanvallen in de Rode Zee treffen bedrijfssectoren verschillend’

Bedrijven staan momenteel voor een uitdaging in de toeleveringsketen: koopvaardijschepen moeten worden omgeleid van een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De gevolgen verschillen van sector tot sector. Rederijen profiteren, terwijl de detailhandel zwaar getroffen wordt, meent Virginie Maisonneuve, Global CIO Equity bij Allianz Global Investors.

“Veel bedrijven houden de gebeurtenissen in de Rode Zee momenteel nauwlettend in de gaten: de aanvallen op koopvaardijschepen door de Houthi-rebellen in Jemen zetten rederijen ertoe aan hun schepen weg te leiden van een van ’s werelds drukste scheepvaartroutes.

De aanvallen, die een reactie zijn op de militaire acties van Israël in de Gazastrook, vormen een ernstige bedreiging voor de wereldhandel. Ongeveer een derde van alle containervracht ter wereld gaat door het Suezkanaal, dat vooral Europa en Azië met elkaar verbindt.

Tot nu toe heeft de verstoring de toeleveringsketens en bedrijven niet in dezelfde mate getroffen als de Covid-19 pandemie. Langdurige onrust kan echter leiden tot vertragingen in leveringen en hogere kosten voor bedrijven – en uiteindelijk voor consumenten – wat nieuwe inflatoire druk kan veroorzaken. Aan de investeringskant leidt dit tot een gemengde situatie in verschillende sectoren.

Kansen op korte termijn voor rederijen

Op korte termijn kan een mogelijke stijging van de winstgevendheid van rederijen worden verwacht. Volgens de World Container Index zijn de containerprijzen in de laatste twee weken van december met 61% gestegen. Momenteel leiden veel bedrijven hun schepen om van de Rode Zee naar de langere alternatieve route rond Kaap de Goede Hoop in het zuidelijke puntje van Afrika – waardoor de reis ongeveer tien dagen langer duurt.

Toch is voorzichtigheid geboden wat betreft de vooruitzichten voor rederijen. Als de aanvallen afnemen – niet in de laatste plaats door de tegenmaatregelen van de VS en het VK – zullen de containertarieven weer dalen en zal de overcapaciteit opnieuw een uitdaging blijken. Ondertussen kunnen luchtvrachtbedrijven ook profiteren, omdat bedrijven die hun goederen normaal gesproken over zee zouden vervoeren, zullen proberen hun goederen sneller te leveren.

Stijgende kosten in de detailhandel

De detailhandel wordt waarschijnlijk het meest getroffen door de conflicten. Een groot deel daarvan is afhankelijk van het transport van goederen van Aziatische fabrikanten. Langere transporttijden kunnen leiden tot vertragingen bij de aankoop van goederen en hogere kosten. J.P. Morgan schat dat vrachtkosten voor moderetailers ongeveer 4% van de kosten van verkochte goederen en 2% van de omzet uitmaken.

Vertragingen in het zeevervoer kunnen sommige detailhandelaren er daarom toe aanzetten om artikelen met een hogere waarde per luchtvracht te verzenden – maar tegen hogere kosten. Dit wordt verzacht door de bestaande voorraadniveaus, die over het algemeen hoog zijn. De vrachttarieven van veel detailhandelaren worden meestal over langere perioden bepaald. Daardoor wordt de volledige impact op de spotprijzen pas na enige tijd zichtbaar. Als de vrachttarieven van Azië naar Europa echter over een langere periode verdubbelen of verdrievoudigen, zullen deze extra kosten de winstmarges verkleinen.

Katalysator voor olieprijzen

Energieaandelen zijn momenteel gunstig gewaardeerd dankzij hun sterke balansen en vrije kasstroom. Deze aandelen kunnen profiteren van een escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration werd 12% van alle over zee verhandelde olie in de eerste helft van 2023 vervoerd via de Straat van Bab al-Mandab, de SUMED-pijpleiding (in Egypte) en het Suezkanaal. Het cijfer voor vloeibaar aardgas was 8%.

In december nog was het verkeer van olie- en brandstoftankers in de Rode Zee naar verluidt stabiel. Als de rebellen hun aandacht richten op de Straat van Hormuz – de smalle waterweg tussen Oman en Iran, waar dagelijks ongeveer een vijfde van alle olie ter wereld doorheen stroomt, zou dit een belangrijke katalysator zijn voor de olieprijzen – en mogelijk voor energieaandelen.”

