Visie 2020 van NN IP: ‘Overheid, doe wat!’

Handelsconflicten, de voortdurende dreiging van een no-deal Brexit en sociale onrust die wordt verergerd door de toenemende vermogensongelijkheid en klimaatvraagstukken; de uitdagingen voor de wereldeconomie zijn in 2019 alleen maar groter geworden. Beleggers waren hierdoor minder geneigd om risico’s te nemen. Hoewel een recessie dichterbij lijkt te komen, kan 2020 een positieve ommekeer betekenen voor beleggingen met een hoger risico.

“Aan de vooravond van 2020 staat de wereldeconomie op een tweesprong”, zegt Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer van Investment Partners (afbeelding). “Nemen we de eerste afslag, dan blijft politieke onzekerheid de financiële markten teisteren, duwt de afhankelijkheid van het monetaire beleid de rentes en inflatieverwachtingen omlaag en blijven we hangen in seculiere stagnatie. Maar er is hoop op herstel als de fiscale beleidsmakers stimuleringsmaatregelen nemen om het ondernemers- en consumentenvertrouwen te vergroten.”

Steun

Omdat beleidsmakers nog maar weinig monetaire mogelijkheden hebben, zal verdere steun moeten komen van dalende politieke risico’s of van overheidsmaatregelen in de vorm van een budgettaire impuls of zorgvuldig vormgegeven structurele hervormingen, vervolgt Van Nieuwenhuijzen. De politieke risico’s kunnen afnemen door bijvoorbeeld handelsafspraken tussen de Verenigde Staten en China of een geordende Brexit. Budgettaire prikkels moeten zijn gericht op het versterken van de productiviteit en het bevorderen van de concurrentie. Zonder deze maatregelen is er een reëel risico dat een grote negatieve verschuiving in het vertrouwen in de private sector een eigen werkelijkheid zal creëren, in de vorm van een volledige recessie.

“De laatste politieke ontwikkelingen, in combinatie met enige stabilisatie in de economische cijfers, suggereren dat de kans op het positievere scenario iets is toegenomen. Het valt nog te bezien of dit zo zal blijven. In dat geval is er ruimte voor een herstel van het ondernemersvertrouwen en de investeringen.” De technische en fundamentele indicatoren zien er voor bedrijfsobligaties nog steeds aantrekkelijk uit, zowel voor investment grade- als high yield-obligaties. Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) voor bedrijfsobligaties met een investment grade-rating is gunstig voor de beleggingscategorie, terwijl de sterkere focus van centrale banken op versoepeling positief is voor de technische vooruitzichten. De instroom van institutionele fondsen is positief en zal naar verwachting toenemen.”

Spreadmarkten aantrekkelijk

“De macro-economische omstandigheden kunnen in 2020 onder meer worden beïnvloed door de Amerikaanse presidentsverkiezingen, een wisseling van de wacht bij de ECB, een mogelijke Brexit en aanhoudende onenigheid over handelstarieven,” aldus Edith Siermann, Head of Fixed Income & Responsible Investing bij NN Investment Partners (afbeelding).

“Hoewel de volatiliteit op de financiële markten hierdoor zal toenemen, blijven de spreadmarkten aantrekkelijk, omdat de wereldwijde liquiditeit waarschijnlijk gunstig blijft voor de risicobereidheid. Verder kan het vooruitzicht van een wereldwijde begrotingsversoepeling de risico’s voor de mondiale groei beperken.”

Groene obligaties

In 2020 zullen de vraag naar en mogelijkheden van ESG zich verder ontwikkelen. De markt voor groene obligaties heeft bijvoorbeeld een indrukwekkende groei laten zien. Deze markt zal in 2020 naar verwachting goed presteren, gezien de verwachte structurele impuls van de vraag van klanten en de groei van de markt.

NN IP gaat ervan uit dat de uitgifte van groene obligaties zal groeien van een wereldwijd marktvolume van ongeveer 500 miljard euro aan het begin van 2020 naar 700 miljard euro tegen het eind van dat jaar. Dit is te danken aan meer investeringen in innovatie, schone energie en slimme steden. Overheden zullen deze groei trekken. Duitsland, Italië en Zweden hebben al bevestigd dat ze in 2020 programma’s voor groene obligaties zullen introduceren. Daarnaast melden steeds meer bedrijven zich op de markt voor deze obligaties.

“De markt voor groene obligaties is in de afgelopen jaren steeds sterker geworden. We weten daarom zeker dat beleggers in obligaties net zo sterk kunnen profiteren van verantwoord beleggen als beleggers in aandelen”, stelt Siermann. “De indrukwekkende groei van de markt biedt een groot aantal mogelijkheden om te profiteren van de premies op nieuwe uitgiften. Bovendien is beleggen in groene obligaties een manier om bedrijven te selecteren die innovatief zijn, vooruitkijken en minder last hebben van ESG-risico’s, waaronder klimaatrisico’s.”

Gezien de aanhoudende risico’s van politieke spanningen en handelsoorlogen zijn de kortetermijnvooruitzichten voor aandelen nog uitdagend. NN IP ziet echter mogelijkheden voor een ommekeer. Zo kunnen budgettaire stimuleringsmaatregelen de hoge risicopremies op aandelen (vanwege het seculiere stagnatierisico) verlagen. Als dit gebeurt, zal er in de assetallocatie meer animo zijn voor aandelen, met de nadruk op waarde- in plaats van groeiaandelen en niet-Amerikaanse in plaats van Amerikaanse beleggingen. Vooral de eurozone en Japan zullen hiervan profiteren. Op sectorniveau zullen financiële aandelen het in dat geval beter doen dan bond proxies van nutsbedrijven en vastgoed.

“Financiële aandelen gaan het beter doen dan bond proxies van nutsbedrijven en vastgoed”

Budgettaire stimuleringsmaatregelen en een soepeler monetair beleid zouden goed nieuws betekenen voor Europese aandelen, want die zijn in historisch perspectief ondergewaardeerd. Ook voor duurzame aandelen zijn de vooruitzichten voor 2020 goed. Beleggen met een duurzame focus is niet alleen gunstig voor de maatschappij en de wereld om ons heen, maar zorgt ook voor sterkere risico-gecorrigeerde rendementen. Bedrijven met aandacht voor duurzaamheid zullen blijven profiteren van de transitie naar een meer duurzame toekomst. Binnen duurzame aandelen gaat de voorkeur uit naar bedrijven die zich richten op hernieuwbare infrastructuur en nutsvoorzieningen, ondernemers die betrokken zijn bij duurzame landbouw en de proteïneproductie en bedrijven die oplossingen bieden in de gezondheidszorg.

Grondstoffen

De grondstoffenmarkten hebben te maken met zowel mindere vooruitzichten voor de vraag als bedreigingen aan de aanbodzijde. De vraag naar grondstoffen zal in 2020 waarschijnlijk afnemen. Een meer uitgesproken vertraging van de wereldwijde economische groei ligt voor de hand. Dit betekent dat de industrie, een sleutelsector voor de vraag naar grondstoffen, zwak zal zijn. Ook zullen er dan meer negatieve effecten zijn voor de dienstensector, die tot nu toe veerkrachtig is gebleken. Een sterkere Amerikaanse dollar, vooral ten opzichte van valuta van opkomende markten, zal de vraag naar grondstoffen verder laten afnemen en tegelijkertijd de kosten van grondstoffenproducenten verlagen, waardoor het aanbod toeneemt.

De krachten van seculiere stagnatie, samen met een soepel monetair beleid, zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de rentes op veilige obligaties voor langere tijd laag blijven. Hierdoor blijft de zoektocht naar rendement een actueel thema en vastgoed profiteert daarvan. Het dividendrendement in deze categorie overtreft niet alleen de rendementen op aandelen, maar steekt ook gunstig af bij negatief renderende staatsobligaties of laagrentende bedrijfsobligaties. Dit zal vastgoed in 2020, net als in 2019, een positieve impuls geven. De uitdaging voor vastgoed is dat de categorie al behoorlijk overwogen is in de portefeuilles van beleggers. De extra instroom kan hierdoor beperkt zijn. En als de economische groeivertraging via een zwakkere arbeidsmarkt doorwerkt aan de consumentenkant, zal dit de vraag naar kantoren, winkelruimte en woningen drukken. Dit komt dan bovenop de structurele tegenwind voor vastgoed, zoals de ontwikkeling van e-commerce.

De economische groei zal in opkomende markten in 2020 waarschijnlijk onder de 5% blijven. Protectionisme en een negatieve globaliseringstrend blijven voor tegenwind zorgen, terwijl de politieke risico’s de economische groei waarschijnlijk zullen drukken. De vooruitzichten voor aandelen van opkomende markten blijven nogal mager. Dit is het gevolg van het zwakke groeiplaatje en onze verwachting dat de handelsonzekerheid niet zal verdwijnen vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020.

Zoektocht rendement

De lage wereldwijde rentes en het thema ‘zoektocht naar rendement’ kunnen echter blijven zorgen voor instroom in opkomende markten. Door de gematigd hoge reële rentes en gunstige inflatieomstandigheden hebben de centrale banken in opkomende landen nog wel enige ruimte om het monetaire beleid te versoepelen. Hierdoor kan de economische groei dus in de loop van 2020 enigszins aantrekken. Dit zou technische steun bieden aan obligaties in opkomende markten, waarvan de waarderingen aantrekkelijk blijven.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht