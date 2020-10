Viva Italia met winstpotentie van 35%

Standard & Poor’s verraste de markten vrijdag door de verwachtingen voor Italië te verhogen van negatief naar stabiel. De kredietbeoordelaar handhaafde de beoordeling op BBB.

“De verbeterde vooruitzichten zijn een welkome verrassing in een tijd dat kredietbeoordelaars de kortertermijnimpact van covid-19 op de overheidsfinanciën moeten bepalen”, stelt Annalisa Piazza, obligatieanalist bij vermogensbeheerder MFS.

“Italië is niet gevrijwaard van risico’s op de middellangetermijn. We verwachten niet dat alle plannen en projecten in het land probleemloos geïmplementeerd worden. Daarbij hebben we natuurlijk ook te maken met nieuwe restricties door de stijging van het aantal covid-19-gevallen in het land. Maar het besluit van S&P verkleint het risico dat Italië op de korte termijn onder investment grade niveau zakt.”

De beursindex FTSE MIB vertoont een opwaartse kracht. Door de eurocrisis heeft de beurs niet echt meegedaan met de stijging van andere markten sinds 2008. Het is positief dat stevige bodems op een steeds hoger niveau komen te liggen. Technisch minpuntje is dat index sinds 2009 niet boven de 24.500 is gekomen.

De FTSE MIB zit daardoor nog gevangen in een zijwaartse beweging met 16.000 als ondergrens en 24.500 als bovengrens. Voor de iShares MSCI Italy ETF betekent dit dat deze kan stijgen van 20,67 euro naar 28,00 euro, wat overeenkomst met de bovengrens van de bandbreedte voor de index. Een potentiële winst van ruim 7 euro lijkt niet veel, maar het komt wel neer op een winstpotentie van 35%.

