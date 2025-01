Vlakke start voor AEX

Na de verliezen op Wall Street is de Amsterdamse beurs woensdag bijna vlak van start gegaan. De AEX stond na tien minuten handelen 0,1% in de min op 893,34 punten.

De AEX sloot dinsdag nog met een winst van 0,3% op 893,96 punten, vlak bij de 900-puntengrens. Prosus leverde gisteren opnieuw in: -2,5%. De investeerder heeft een groot belang in Tencent en dit bedrijf is sinds maandag negatief in het nieuws. Volgens persbureau Bloomberg is Tencent op een lijst van het Pentagon beland met namen van Chinese militaire bedrijven die actief zijn in de VS. Ook ASML lag er zwak bij, terwijl Besi profiteerde van een koopadvies van UBS.

NN verloor vanochtend 3% na een adviesverlaging van Morgan Stanley. Het advies werd verlaagd naar ‘onderwogen’. Shell moest 1% achteruit na een wat tegenvallende update over het vierde kwartaal van 2024.

Wall Street was dinsdag negatief gestemd, na een positieve opening. Met name techaandelen lagen er zwak bij. Sterke Amerikaans vacaturecijfers en een hoger dan verwacht cijfer over de inkoopmanagersindex in de dienstensector zetten de koersen onder de druk. De Amerikaanse rente maakte een flinke sprong en dat zorgde voor onrust onder beleggers. De S&P 500 index daalde 1,1% tot 5.909,03 punten en de Nasdaq verloor 1,9% tot 19.491,65 punten. De Dow Jones-index sloot 0,4% in de min op 42.528,36 punten.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend eveneens lager. De Hang Seng-index verloor 0,9% op 19.273,76 punten en de Nikkei-index daalde met 0,2% tot 40.011,40 punten. Techbedrijf Samsung verloor na een wat tegenvallende outlook voor het vierde kwartaal.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht