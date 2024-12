“Volatiliteit is mijn beste vriend. Zonder volatiliteit is er geen spel om te spelen.”

Met meer dan 30 jaar ervaring in forex trading is Maurizio Deho een bekende naam op de valutamarkten.

Vanuit zijn thuisbasis in Zug, Zwitserland, runt hij een adviesbedrijf gericht op gestructureerde handel en risicobeheer. Recent verbond hij zich ook aan het IQ Fonds, waarvoor hij als partner en valutahandelaar optreedt.

De kern van forex: volatiliteit en discipline

Forex trading is de grootste financiële markt ter wereld, met biljoenen dollars aan dagelijkse transacties. Toch waarschuwt Maurizio voor de risico’s. “Mensen worden vaak aangetrokken door de enorme hefboomwerking in forex. De potentiële winsten lijken onbeperkt, maar dat is precies waar velen zich in branden,” legt hij uit. “Zonder strikte discipline en risicobeheer ben je gedoemd te falen. Ik doe dit al 30 jaar en heb het keer op keer bij mensen om mij heen zien gebeuren.”

Naast discipline en risicobeheer is voor Maurizio ook volatiliteit cruciaal. “Volatiliteit is mijn beste vriend. Zonder volatiliteit is er geen spel om te spelen,” zegt hij met nadruk. Maar volatiliteit kan ook je vijand zijn als je geen duidelijke strategie hebt. “Elke trade die ik plaats, heeft vooraf gedefinieerde niveaus voor winst en verlies. Ik laat nooit een positie open zonder te weten wanneer ik uitstap. Dat is heilig. Neem het wanneer vooral niet te letterlijk: ik doel dan natuurlijk op een bepaalde koers, zowel naar boven als naar beneden. Of dat nu tijdens of na kantoortijd is doet er niet toe, met de huidige technologie en mijn Bloomberg-terminal ben ik ook thuis verbonden met de markten.”

Strategieën in forex: eenvoud boven alles

Maurizio is geen fan is van complexe strategieën. “Hoe ingewikkelder de strategie, hoe groter de kans dat je de controle over je risico’s verliest. Mijn aanpak is gebaseerd op eenvoud en transparantie.” Een van zijn favoriete strategieën is het gebruik van opties. “Met een optie koop je het recht om een valuta te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. Je betaalt een premie, en dat is tegelijk je maximale verlies. Dat is risicobeheer. En om alleen zo te handelen vergt discipline. Maar het geeft mij de flexibiliteit om te profiteren van marktschommelingen zonder onbeperkt risico te lopen.”

“Als ik verwacht dat de euro sterker wordt ten opzichte van de dollar, koop ik een calloptie op de euro. Als de markt beweegt zoals ik voorspel, kan ik winst maken door tegen die optie euro’s te verkopen die gestegen zijn in waarde, ik weet immer dat ik die later voor de in de optie vastgestelde prijs mag kopen. Als gedurende de looptijd de koers vervolgens weer onder de uitoefenprijs komt, kan ik de euro’s weer terugkopen. Hoe vaker dit patroon zich herhaalt, hoe beter. Beweegt de markt niet zoals verwacht? Dan verlies ik alleen de premie die ik heb betaald. Dat soort beheersbaarheid is essentieel.”

Risico’s en de kunst van risicobeheer

Hoewel opties een kernonderdeel zijn van zijn strategie, ook bij IQ Fonds, is het ook belangrijk om dynamisch met risico’s om te gaan. “Bij forex werk je met grote hefboomwerking, wat betekent dat een kleine beweging in de markt grote gevolgen kan hebben. Daarom zorg ik altijd voor een buffer, je legt nooit je hele kapitaal in: je wil de mogelijkheid hebben ernaast te zitten, misschien zelfs meermaals, maar om daarna voldoende kapitaal tot je beschikking te hebben om weer winstgevend te worden.”

Soms komt de winstgevendheid meteen, de zelfgenoegzaamheid die hierop kan volgen is de grootste vijand van een trader. Zodra je denkt dat je het allemaal onder controle hebt, slaan de markten toe. Daarom blijf ik lezen, analyseren en in contact met andere professionals. Je kunt je nooit permitteren om achterover te leunen.”

Forex in de praktijk: het belang van intuïtie en ervaring

“Maar hoeveel je ook leest en analyseert, Forex trading is geen exacte wetenschap. Je kunt technische analyses doen, rapporten lezen en marktnieuws volgen, maar uiteindelijk is het ook een kwestie van intuïtie. Je ontwikkelt een gevoel voor de markt door jaren van ervaring en observatie.

Een treffend voorbeeld? Als iedereen verwacht dat de dollar zal stijgen, en dat gebeurt niet, dan weet je dat er iets anders speelt dan de meesten denken. Dat is het moment om wendbaar te zijn, tegen de stroom in te handelen en te profiteren van de correctie.”

Advies voor particuliere beleggers

“Trading is als een goede pasta, houd het simpel. Te veel beleggers raken verdwaald in ingewikkelde strategieën en verliezen de controle. Begrijp wat je doet, bepaal je risico en houd je daaraan. Forex kan ongelooflijk lonend zijn, maar alleen als je jezelf beschermt tegen de risico’s.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht