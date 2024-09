Volker Schmidt (Ethenea): ‘ECB geprangd tussen inflatiedruk en renteverlagingen’

In augustus daalde de inflatie op jaarbasis verder tot 2,2%, onder invloed van dalende energieprijzen. Volker Schmidt, Portfolio Manager bij Ethenea: Het is duidelijk en niet langer verrassend dat de ECB de belangrijkste rentetarieven met nog eens 25 basispunten zal verlagen.

Maar een substantiëlere verlaging van de belangrijkste rentetarieven is voorlopig nog steeds niet aan de orde, aangezien de kerninflatie – zonder de volatiele componenten energie en voedingsmiddelen – nog steeds 2,8% bedraagt, en dus boven de doelbandbreedte van de centrale bank ligt. Stabiele loonstijgingen stuwen de inflatie in de dienstensector zelfs weer omhoog, recent nog naar 4,2%. Maar de hoofdeconoom van de ECB, Philip Lane, verklaarde onlangs dat de loonstijgingen de komende maanden naar verwachting aanzienlijk zullen afnemen. Als dit het geval blijkt te zijn en de prijzen van diensten ook veel langzamer stijgen, dan zijn renteverlagingen van 50 basispunten per vergadering niet langer uit te sluiten.

Veel van de komende renteverlagingen zijn echter al “ingeprijsd” in de rente op de kapitaalmarkten. De rente op 10-jarige Duitse staatsobligaties blijft op 2,25% en ligt daarmee boven het niveau van begin 2024. De beleggers mogen er niet van uitgaan dat deze langetermijnrente of de rente op 10-jaars hypotheken weer aanzienlijk zal dalen. De rentecurve is op weg naar normalisatie: de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar ligt nu nog maar net onder die met een looptijd van 2 jaar. Bij verdere renteverlagingen zal de omkering van de rentecurve tot het verleden behoren.

