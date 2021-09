Voor AEX is 810 een belangrijk punt

De aandelenmarkten weten van geen ophouden. Hoger, hoger op weg naar een doorbraak van de AEX door de 800.

Vandaag zal weer een stapje worden gezet naar een aanval op de magische grens. Op basis van de Fibonacci Retracement is een stijging mogelijk tot boven de 810.

In de VS is de inflatie gestegen tot 5,2% in augustus van 4,8% een maand eerder. Belangrijke aanjagers zijn de kosten voor voedsel, gezondheidszorg, huren en energie. Dit zou wel eens structureler kunnen zijn dan we nu denken vanwege de stijging van vastgoed, de vergrijzing van de bevolking en de hoge olieprijs.

Markten willen daar momenteel niet aan denken. In de premarket tot 0,2% hogere indices voor de VS en Europa. Azië hoger. Nikkei +0,5%, Shanghai onveranderdm Sensex +0,4%, Hong Kong -0,3% en Australië +0,1%. Tencent staat in Hong Kong +0,3%.

Euro/dollar 1,1815. Euro/yuan 6,6112. Bitcoin +0,3% op 45.091, goud -0,1% op 1.792 en Brent +0,7% op 70,95 dollar. Rentes vrijwel onveranderd.

