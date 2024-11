Voor Gen Z is beleggen geen taboe

Een nieuwe golf Nederlandse particuliere beleggers bespreekt de financiële markten aan de eettafel, blijkt uit het laatst Retail Investor Beat van handels- en beleggingsplatform eToro.

Gen Z bespreekt namelijk veel vaker de beleggingsportefeuille met vrienden en familie dan babyboomers, zo blijkt uit het wereldwijde kwartaalonderzoek dat werd gehouden onder 10.000 particuliere beleggers in twaalf landen, waaronder Nederland.

In ons land gaf 51% van de Gen Z-respondenten (18-27 jaar) aan dat ze hun beleggingen met vrienden bespreken, terwijl 38% het onderwerp wel eens met familieleden aansnijdt. Deze bereidheid om over beleggen te praten neemt in de generaties daarna af. Zo bespreekt slechts 24% van de babyboomers (60-78 jaar) het onderwerp met vrienden en 20% met familie.

Gen Z’s openheid over beleggen beperkt zich niet tot vrienden en familie. Deze groep is meer dan twee keer zo geneigd als babyboomers om het over beleggingen te hebben met vreemden (13% versus 5%). De enige categorie waar de trend omgekeerd is, is bij partners, waarschijnlijk, omdat een groter deel van de Gen Z-respondenten single is en beleggingen nog geen onderdeel zijn van de huishoudfinanciën of een oudedagvoorziening (zie Tabel 1).

eToro-marktanalist Jean-Paul van Oudheusden:”De nieuwste generatie particuliere beleggers schudt de schroom van zich af. Ze delen hun ideeën over beleggen met vrienden, familie en anderen, op zoek naar kennis. Beleggingen en geld zijn normale gespreksonderwerpen geworden binnen de Gen Z leeftijdsgroep, net zoals deze generatie andere ’taboe’-onderwerpen, zoals geestelijke gezondheid, bespreekbaar heeft gemaakt. Deze trend van het normaliseren van beleggen is cruciaal als we willen dat meer mensen hun financiële toekomst in eigen hand nemen.”

Tabel 1: Particuliere beleggers per generatie over met wie zij hun beleggingen bespreken

Gen Z (18-27 jaar) Millennials (28-43 jaar) Gen X (44-59 jaar) Babyoomers (60 -78 jaar) Vrienden 51% 47% 35% 24% Familie 38% 41% 34% 20% Partner/echtgeno(o)t(e) 32% 53% 50% 60% Collega’s 25% 37% 25% 14% Vreemden 13% 5% 6% 5%

Gen Z besteedt langer aan beleggingsonderzoek in streven naar financiële onafhankelijkheid

Gen Z doet ook het meeste onderzoek naar beleggingen. Deze leeftijdsgroep besteedt gemiddeld 3,4 uur per week aan het analyseren van bedrijfsresultaten en het bekijken van relevante video’s of podcasts. Dit is aanzienlijk meer dan Millennials (2,5 uur), Generatie X (2,2 uur) en babyboomers (1,6 uur). Bovendien hebben veel meer Gen Z’ers dan babyboomers een beleggingscursus gevolgd (23% versus 11%). Ze hebben ook vaker de strategieën van bekende beleggers bestudeerd (43% versus 20%), boeken over beleggen gelezen (28% versus 18%) en betaald voor beleggingshulpmiddelen en -bronnen (28% versus 12%).

Om beleggers te helpen hun kennis over de financiële markten te vergroten, heeft eToro verschillende tools beschikbaar. De eToro Academy werpt licht op een breed scala aan onderwerpen en helpt beleggers hun weg te vinden in de financiële wereld. Ook geeft eToro marktanalist Jean-Paul van Oudheusden zijn visie op de laatste ontwikkelingen en resultaten in zijn podcast Beurs & Beleggen.

Het verschil in proactiviteit tussen Gen Z en babyboomers kan deels worden verklaard door hun verschillende motivaties om te beleggen. Vergeleken met deze oudere groep beleggen Gen Z’ers vaker omdat ze financieel onafhankelijk willen worden (36% versus 14%). Ze zijn dan weer minder dan babyboomers geneigd om zich zorgen te maken over het financieren van hun pensioen (13% versus 46%).

Van Oudheusden: “De jongste generatie beleggers is opgegroeid in een digitaal tijdperk waar informatie slechts een klik verwijderd is. Gen Z’ers zijn wel oud genoeg om de impact van economische turbulentie te hebben meegemaakt. Ze begrijpen het belang van financiële kennis en zijn niet bang de beschikbare tools te gebruiken. De bereidheid om over beleggingen te praten en actief informatie te zoeken, helpt Gen Z’ers een solide basis leggen voor succes en weerspiegelt hun vastberadenheid om controle te krijgen over hun financiële toekomst.”

