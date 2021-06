Voor grotere bedrijven is een duurzaamheidsverslag verplicht

Voor grotere bedrijven is een duurzaamheidsverslag verplicht, voor MainFirst is het een uiting van de eigen identiteit.

Het is ook het logische vervolg op een proces dat al jaren gaande is: sinds de ondertekening van de UN PRI in 2015 heeft MainFirst de principes op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) opgenomen in haar beleggingsbeslissingen. Maar qua implementatie onderscheidt MainFirst zich op dit punt van andere vermogensbeheerders. De multi-beleggingsboetiek heeft geen apart ESG-team opgericht. In plaats daarvan is ESG een integraal onderdeel geworden van elk team – of het nu gaat om Portefeuillebeheer, Risicobeheer of de Raad van Bestuur.

Via haar multiboetiek benadering is MainFirst erin geslaagd om de kwadratuur van de cirkel op te lossen en te voldoen aan de eisen van de stakeholders. Afhankelijk van het beleggingsuniversum en de strategie, kan de aanpak van de beleggingsteams verschillen. Wat ze allemaal gemeen hebben, is hun interactie met de bedrijven waarin ze beleggen. Er zijn bijvoorbeeld weinig ESG-gerelateerde gegevens beschikbaar van small & mid cap bedrijven in de opkomende markten. De teams kunnen dit verbeteren door samen te werken en een directe dialoog met deze bedrijven aan te gaan. Daarentegen is voor transparantere beleggingsuniversums het aspect portefeuilleconstructie op basis van ratinggegevens van groter belang.

Praktijk

In de praktijk blijkt de aanpak van MainFirst succesvol te zijn. ESG-ratingproviders hebben al enkele producten van MainFirst geanalyseerd en positief beoordeeld. Zo hebben vier fondsen het prestigieuze FNG-label ontvangen, een keurmerk voor duurzame beleggingsfondsen in het Duitse taalgebied. Daarnaast hebben sommige strategieën een artikel 8 classificatie als ESG-producten onder SFDR. MainFirst rust echter niet op haar lauweren – integendeel, de vooruitziende vermogensbeheerder wil ESG nog sterker integreren in andere fondsen en streeft er ook naar om de bijbehorende classificaties en labels voor deze producten te behalen.

