Voor wie wil traden: Koop een call plus een put op de AEX

De aandelenmarkten zullen vandaag in het teken staan van de Amerikaanse presidentsverkiezing. Kopen of verkopen.

Natuurlijk is het leuk om de verkiezingen te volgen en het is spannend dat de wedkantoren inzetten op een overwinning van Trump. Noch een belegger noch een trader heeft daar momenteel iets aan. De AEX kan alle kanten opschieten. Op 554,48 staat de index tussen de boven- en ondergrens van de bandbreedte. De RSI van 50 is een weerspiegeling van de verkiezingsstrijd. Wie absoluut iets te traden wil hebben zou een out-off-the-money put plus call kunnen kopen gezien de bandbreedte voor de AEX van 530-580.

Azië is hoger. Nikkei +1,9%. Shanghai +0,2%, Kospi +0,9%, Kospi +0,6% en Australië vrijwel onveranderd. Afgaande op de marktreactie lijkt Shanghai zich voor te bereiden op een nieuw Trump-tijdperk, hoewel de matte euro/yuan daar niet bij past. Euro/yuan 7,8177. Euro/dollar 1,1637. Goud -0,8% op 1.894,30. Brent +1,1% op 40,13 door afnemende voorraden in de VS en de verwachting dat de OPEC de productie nog niet zal gaan verhogen. Duitse Bunds +0,02 op min 0,62%. US Bonds -0,08 op 0,80%.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

