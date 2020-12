Voorgekookte ideeën voor 2021 van Kok

Tijdens deze masterclass bespreekt analist Matthijs Kok van ProBeleggen zijn visie op de aandelenmarkt. Daarnaast bespreekt hij enkele beleggingstips die in 2021 volgens hem een mooi rendementspotentieel kunnen opleveren.

2020 werd voor beleggers een veelbewogen jaar. Toch staat de AEX weer op hetzelfde niveau als het begin van het jaar maar is de samenstelling veel veranderd. Daarom blikt Kok niet alleen terug op het jaar, maar kijkt hij ook vooruit. Hoe moet de belegger naar deze nieuwe samenstelling kijken? Hoe moet de belegger hier op handelen? Kok legt uit hoe u deze nieuwe informatie kunt toepassen op uw portefeuille en gebruiken om beter te presteren dan de index.

Een masterclass is niet compleet zonder concrete beleggingstips. Kok zal verschillende beleggingstips presenteren die in 2021 volgens hem een mooi rendementspotentieel kunnen opleveren.

De masterclass ‘Voorgekookte ideeën voor 2021 van Kok’ vindt plaats om 11.00 uur. Klik hier om uw gratis ticket te bestellen.

Deze masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door Société Générale.

Matthijs Kok

Pro en Analist bij ProBeleggen

Matthijs Kok groeide op in Nederland, Zwitserland en Singapore en studeerde aan de Universiteit van Manchester International Management met een focus op financiën. Hij werkte in Singapore bij UBS op de afdeling Investments, Products and Services.

Na zijn studie werkte hij bij Dutch Debt Advisors en verzorgde bedrijfsfinancieringen voor MKB bedrijven. Sinds 2019 werkt Matthijs voor ProBeleggen en verzorgt hij analyses over Nederlandse en Amerikaanse bedrijven.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht