Voorkeur voor Japan

Met een recessie op de loer is de marktomgeving voor aandelen uitdagend. Toch zijn er genoeg redenen om optimistisch te zijn, volgens Tim Drayson en Emiel van den Heiligenberg van vermogensbeheerder LGIM.

De inflatie is enorm gestegen in het afgelopen jaar door de verstoringen in de toeleveringsketens en de aanval van Rusland op Oekraïne. Door de hevige monetaire verkrapping in reactie op deze gebeurtenissen zullen we waarschijnlijk veel eerder in een recessie komen dan eerder werd gedacht. Een zachte landing voor de economie is daarmee volgend jaar erg onwaarschijnlijk.

In de VS verwachten Drayson en Van den Heiligenberg dat de recessie in de lente begint, waarbij de productie gedurende de rest van het jaar blijft dalen. In Europa staan de reële inkomens onder druk door de hoge energieprijzen. De recessie is in deze regio’s in onze ogen al begonnen en zal langer aanhouden dan nu veelal wordt verwacht. Bovendien heeft de druk op de markt de Britse regering er al toe gedwongen een strakker monetair beleid te voeren dan anders nodig was geweest.

Japan wordt komend jaar als mogelijke uitschieter gezien. De monetaire stimuli en versoepelingen van coronamaatregelen zullen daar de economische groei bevorderen.

De timing van het dieptepunt

De aandelenmarkten gaan een moeilijk jaar tegemoet en vooral zeer conjunctuurgevoelige bedrijven zullen het zwaar krijgen. Het dieptepunt in de koersen zal nog voor het einde van de recessie worden bereikt en van oudsher is laat in een recessie of vroeg in de herstelfase de beste tijd om te beleggen.

Maar de economische vooruitzichten zullen dan wel echt goed moeten zijn – wellicht is dat tegen het eind van 2023 het geval.

Van alle regio’s geven wij de voorkeur aan Japan, doordat het herstel er niet gelijkloopt met andere markten. Op de middellange termijn gezien zullen techaandelen zich herstellen, omdat hun resultaten relatief goed bestand zijn tegen een wereldwijde economische teruggang. ‘Decarbonisatie’ – afscheid nemen van de fossiele economie – blijft een van de belangrijkste thema’s. De inflatie van goederenprijzen zal verder flink dalen in 2023, dankzij afnemende vraag en verbeteringen in de toeleveringsketens. Voor de dienstensector zal de inflatie waarschijnlijk nog wel wat langer hoog blijven.

Lagere rente

We weten nog weinig over wanneer de arbeidsmarkt een ommekeer maakt, maar een recessie en groeiende werkeloosheid zou de loondruk in 2023 moeten verminderen. In tegenstelling tot afgelopen jaar zijn er meer dan genoeg renteverhogingen door de Fed en de Bank of England ingeprijsd. We kunnen zelfs renteverlagingen verwachten aan het eind van volgend jaar.

Ten aanzien van obligaties zijn Van den Heiligenberg en Drayson optimistisch over de duration in 2023. De nominale en reële staatsobligatierendementen schoten dit jaar omhoog maar zullen afnemen. Het ‘herprijzen’ van de reële rendementen was afgelopen jaar een van de meest ingrijpende veranderingen in het beleggingslandschap. Het zou de activa die zijn afgestraft door gestegen yields weer wat lucht moeten geven.

Het lot van infrastructuur en vastgoed zal vooral van de fundamentals afhangen. Door de slechte economische vooruitzichten maken Drayson en Van den Heiligenberg zich zorgen om de druk op spreads. Momenteel bieden deze spreads echter nog voldoende compensatie voor het risico dat obligaties een lagere kredietwaardering krijgen en voor wanbetalingsrisico’s. Dit geldt voornamelijk voor de Europese (en Britse) investment grade markten.

China bepalend voor lot opkomende markten

De Chinese economie is aan het herstellen van haar zero-COVID strategie. Tegelijkertijd kampt China nog steeds met uitdagingen in de vastgoedmarkt. Aangezien de aandelen- en grondstoffenmarkten van de opkomende markten grotendeels van China afhangen, is LGIM bij de vooruitzichten voor deze categorie voorzichtiger. De cyclische vooruitzichten mogen dan misschien verbeteren in 2023, maar de structurele uitdagingen nemen toe. Bij de beoordeling van de risico’s moeten we ook rekening houden met de steeds intensiever wordende ‘Koude Oorlog’ tussen China en de VS. Over de kritische houding jegens China bestaat in Amerika een zeldzame politieke consensus. De handelsoorlogen van de regering Trump werden opgevolgd door de regulering rond computerchips van de regering van Joe Biden. Andere opkomende markten, voornamelijk in Latijns-Amerika, lopen al voor op de Fed en hebben op tijd en fors hun monetair beleid verstrakt. Dit zal de lokale valutamarkten waarschijnlijk steun bieden. De sterke cyclus van de dollar komt vermoedelijk ten einde nu in de VS het einde van de monetaire verkrapping in zicht komt. Als dat het geval is zullen Europese valuta, inclusief het Britse pond, komend jaar ondersteuning nodig hebben.

