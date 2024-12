Voorlopig afblijven van Besi

Het aandeel Be Semiconductor Industries (Besi) eindigde op afgelopen vrijdag op 131 euro na een stijging van 2.8%. Ondanks deze stijging is Investtech niet positief gestemd over het aandeel.

Investech: “Besi laat een zwakke ontwikkeling zien binnen een dalend trendkanaal. Geeft een negatieve koersontwikkeling aan en er ligt weerstand bij de bovenkant van het trendkanaal. Gaf een koopsignaal van een omgekeerd-kop-schouder patroon bij de doorbraak van de weerstand bij 119. Dit voorspelt een verdere stijging tot 140 of hoger. Het aandeel test de weerstand bij 133 euro. Een neerwaartse reactie mag verwacht worden, maar een opwaartse doorbraak door de 133 euro betekent een koopsignaal. Volumetoppen komen overeen met koersbodems en volumebodems komen overeen met koerstoppen. Dit bevestigt het trendbeeld. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een verkoopsignaal. Het aandeel is totaal gezien technisch licht negatief voor de middellange termijn.”