Voorspellingen voor 2023 van GROTE spelers. Waar zit de winst?

Een paar van de grootste spelers in de markt hebben hun vooruitzichten voor 2023 gedeeld. Zoals je kan zien, verschillen de verwachtingen. Maar over het algemeen zijn recessie, inflatie en rentepercentages nog steeds onderwerp van gesprek, en obligaties maken misschien wel een comeback. Samengesteld door DeGiro.

Recessie

JPMorgan: “Het vooruitzicht op wereldwijde groei blijft somber, maar volgens ons loopt de wereldeconomie geen onmiddellijk risico om in een recessie terecht te komen. De scherpe daling in inflatie helpt de economie namelijk groeien. Er is wel een kans op een recessie in de VS voor het einde van 2024.”

Bank of America: “We verwachten nog één schok in 2023: een recessie. Voor de VS, het eurogebied en het Verenigd Koninkrijk verwachten we recessies en ook in de rest van de wereld zal het economisch slechter blijven gaan. China is daarbij een opvallende uitzondering.”

Rentepercentages & inflatie

BlackRock: “We denken dat de centrale banken uiteindelijk zullen stoppen met renteverhogingen als de economische schade zichtbaar wordt. We verwachten dat de inflatie afneemt, maar het zal altijd hoger blijven dan de 2% die de centrale banken voor ogen hebben.”

Barclays: “Het is onwaarschijnlijk dat de inflatie snel daalt in 2023, wat betekent dat het monetaire beleid streng zal blijven, zelfs met recessies. De energieschaarste in Europa en de VS-sancties tegen China baren ons wel zorgen.”

Obligaties

Morgan Stanley: “Obligaties — de grootste verliezers van 2022 — kunnen de grootste winnaars zijn in 2023, als wereldwijde trends de inflatie beperken en centrale banken stoppen met hun renteverhogingen.”

Goldman Sachs: “Volgens ons kunnen obligaties later in 2023 minder positief samenhangen met aandelen en meer diversificatievoordelen bieden. Maar als centrale banken niet stoppen met het verhogen van rentes en de inflatie blijft aanhouden, zijn obligaties waarchijnlijk geen betrouwbare buffer voor risicovolle activa.”

Bron: Bloomberg

