Vooruitzichten aandelen zijn verbeterd

Na drie maanden van verliezen, zijn de vooruitzichten voor zowel aandelen als obligaties verbeterd, zegt Evan Brown, beleggingsstrateeg van UBS Asset Management.

Op korte termijn zijn beleggers volgens hem wel beter af op de aandelenmarkten, en hij ziet kans op een eindejaarsrally. “De daling van de wereldwijde aandelenkoersen in de afgelopen maanden is deels te wijten was aan de verkoopgolf op de obligatiemarkt, en dat was weer het gevolg van de kracht van de Amerikaanse economie en de groter dan verwachte uitgifte van Treasuries. Hierdoor vroegen beleggers een hogere compensatie voor langetermijnobligaties. Maar nu koelt de economie af, wat de druk op aandelenwaarderingen door stijgende obligatieyields weer doet afnemen. Hierdoor komt er weer wat meer aandacht voor de nog altijd goede onderliggende situatie van aandelen. De aandelenmarkt heeft volgens Brown overigens geen lagere obligatieyields nodig om te kunnen stijgen. Volgens hem is de afname van de volatiliteit op de obligatiemarkt al voldoende. “De voorwaarden voor een eindejaarsrally zijn daar, onder meer door een vrij goede prognose voor de bedrijfsresultaten nu een recessie er niet snel lijkt te komen. Wij hebben een voorkeur voor Amerikaanse, Britse en Japanse aandelen.”

Markten

Amerikaanse futures staan lager van -0,1% voor de S&P tot -0,3% voor de Nasdaq. Europa mist impulsen, wat veelal leidt tot afbrokkelende koersen. In Azië stijgen vooal de Chinese markten: Shanghai +0,5 en Hong Kong +1,8%, mede door de aanzet tot een meer ontspannen relatie tussen China en de VS na het topoverleg van de presidenten. De rest is lager: Nikkei -0,8%, Sensex -0,2%. Euro/dollar is 1,0916. Brent +0,7% op 81,17 dollar.

Trendlijnen voor AEX zijn positief

