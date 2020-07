Voorzichtig als cyclische aandelenzijn uitgeput

Bedrijfsobligaties, schuld uit opkomende markten en illiquide beleggingen zijn aantrekkelijk gewaardeerd en vormen een goede rendementsbron in de tweede helft van 2020. Dat schrijven CIO Pascal Blanqué en vice-CIO Vincent Mortier van Amundi, Europa’s grootste vermogensbeheerder.

In hun outlook voor de tweede helft van 2020 zetten zij een aantal relevante thema’s uiteen voor de rest van het jaar. Ze waarschuwen bovendien dat risicovolle beleggingen het herstel te snel hebben ingezet, terwijl de economische cyclus nog steeds kwetsbaar is. ‘De cyclus kan verstoord worden door veel factoren, zoals het risico van een tweede pandemische golf, hoge schulden, geopolitiek risico en dure waarderingen in sommige aandelensegmenten’, schrijven Blanqué en Mortier.

De tweede helft van 2020 kent volgens de Amundi-specialisten een beter perspectief voor illiquide beleggingen, bedrijfsobligaties en opkomende markten, ondersteund door accomoderend beleid van centrale banken.

Amundi waarschuwt verder dat beleggers voorzichtig moeten zijn met aandelen. ‘Zodra de inhaalslag van het cyclische deel van de markt is uitgeput, zal de focus terugkeren naar de bedrijfswinsten. Dit zou een moment van waarheid kunnen worden, met enige volatiliteit’, aldus Amundi.

De coronacrisis verergert bovendien de verschillende tussen opkomende landen. China en Azië zijn de belangrijkste gebieden die het herstel kunnen benutten, hoewel door deglobalisering toeleveringsketens zullen worden verplaatst. Dit beïnvloedt de groei van de gebieden.

