Voorzichtig met valse signaal van AEX

Beleggers moeten niet overmoedig reageren op een herstelbeweging van de AEX.

Een lichte stijging hoort bij de daling van gisteren. Van een opgaande beweging is geen sprake als de AEX vandaag minder dan 0,6% stijgt. In de voorbeurs ziet het daar niet naar uit. Bovendien is het technische plaatje niet in het voordeel van de haussiers. De index staat nog niet onderin de bandbreedte. De RSI staat eveneens nog niet op een koopwaardig niveau. Actieve beleggers zouden van een opleving speculatief gebruik kunnen maken om gedekte calls te schrijven, omdat de daling een aanzet is voor een stijging van de AEX.

De Duitse economie is in recessie door de daling van 0,3% in Q1 na -0,5% in Q4. Durf tegendraads te denken. Recessies duren meestal kort. Bovendien is deze recessie beperkt qua omvang. Amerikaanse staatsleningen verliezen mogelijk hun AAA-rating van Fitch als de onderhandelingen over het schuldenplafond mislukken.

Amerikaanse futures liggen er goed bij met een winst van de Nasdaq van 1,7%, wat te maken heeft met de ‘goldrush’ door de AI en de koerssprong van Nvidia. Azië laat zich leiden door de Fitch-rating. Nikkei +0,4%, Shanghai -0,2% en Hong Kong -2,3%. Euro/dollar 1,0725. Brent -0,6% op 77,85 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18538 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht