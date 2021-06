Vopak kan een (groen) zetje gebruiken

Vopak sloot vrijdag vrijwel onveranderd op 39,47 euro met een winstje van 0,05%.

Investtech: “Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel steeg. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.”

Het aandeel wordt verhandeld voor 17 keer de winst. Vraagtekens kunnen worden gezet bij het huidige bedrijfsconcept. De wereld gaat richting groene energie. Hoe is het bedrijf daarop voorbereid? Het gaat om perceptie. Iedereen weet dat olie en gas nog lange tijd onmisbaar zijn, maar we weten ook dat niet eeuwig is. In ieder geval is het positief dat Vopak inzet op duurzaam en ook waterstof en CO2 in de toekomst verwacht op te slaan.

Vopak staat bij lange na nog niet op het record van bijna 60 euro in 2012. Na de correctie is wel een mooie, sterke horizontale bandbreedte ontstaan van 35-50 euro. Voor een doorbraak heeft Vopak een impuls nodig.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16163 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht