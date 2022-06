Vopak nog niet bijtanken

Vopak zal volgend jaar de gevolgen merken van de boycot op Russische energiebronnen.

Dat is duidelijk geworden tijdens een roadshow, zo stellen analisten van ING. Een ander minpunt is dat de distributie van chemicaliën te maken heeft met een verouderde infrastructuur. Maatregelen zullen worden genomen, maar tegelijkertijd moeten beleggers zich afvragen waarom dit niet eerder is gebeurd. Het is positief dat Vopak zich meer gaat in zetten op alternatieve energie, maar ook dat is aan de late kant.

Het aandeel wordt verhandeld tegen een matige koers/winstverhouding van 12,8 bij een yield van 5,4%. Het aandeel noteert op 23,06 euro iets boven de steun van 23 euro. Bij een negatieve doorbraak kan de koers afzakken naar 10 euro.

