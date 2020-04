Vopak op weg naar 55 euro

Vopak sloot gisteren 1,41% hoger op 51,72 euro.

Het aandeel kwam op nieuwe hoogste jaarkoers. Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

De aanhoudende onrust op de oliemarkt en daarbij horende jacht op opslag, is positief voor de resultatenontwikkeling van Vopak. Het aandeel heeft een forwarded K/W van 17,5. Dat is niet hoog. Het biedt ruimte om een aanval te doen op de historische weerstanden die rond de 55 euro liggen. In 2012en 2015 bleef een doorbraak uit. De kans op een doorbraak is nu kansrijker.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14798 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht