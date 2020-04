Vopak opslaan. Het is een potentiële winnaar

Vopak zou wel eens van de grote winnaars kunnen zijn van de olie-oorlog tussen S-Arabië en Rusland.

Een zal de strijdbijl worden begraven en wellicht zelfs op korte termijn afgaande op de stijging van de olieprijs tot 32,63 dollar. We hebben het wel over een prijsstijging van 39% sinds 30 maart. Op heftige bewegingen volgen heftige correcties, zodat Brent het nog enige tijd bijzonder volatiel zal zijn.

Voor opslagbedrijf Vopak zijn dat gouden tijden. Volatiliteit staat voor onzekerheid en dan wil menigeen olie opslaan. Groeimogelijkheden zijn er voor Vopak met een bezettingsgraad van 84%. Sterker nog, het is zelfs een niveau waarop marges kunnen toenemen door een stijgende prijs van opslag als gevolg van dreigende schaarste.

Vopak is geen duur aandeel op 43,76 euro. De koers/winst van slecht 9,8. De marktcap/omzet bedraagt 4,5. De charttechnische positie is positief. De SAR geeft aan dat een aanval op de vorige top van 48 euro mogelijk is.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

