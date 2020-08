Heeft Adyen dure groei gekocht?

Een kleine tegenvaller bij Adyen en de koers staat onder druk. Een omslag?

Het aandeel staat vandaag 4,3% lager op 1.397 euro, omdat het bedrag aan verwerkte transacties over de eerste zes maanden van dit jaar van 129 miljard euro 6 miljard minder was dan het laatste halfjaar van 2019. Er was echter sprake van een stijging van 23% vergeleken met de verslagperiode vorig jaar. De coronacrisis heeft nieuwe consumenten aangetrokken terwijl velen behoedzamer hun geld uitgeven. Het saldo is positief voor Adyen: een stijging van de omzet met 27% tot 280 miljoen euro.

Minder fraai zijn de andere cijfers: bedrijfsresultaat steeg met slechts 12% tot 141 miljoen euro en de nettowinst nam met 15% af naar 78,4 miljoen euro. “Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de beweging in andere financiële resultaten, grotendeels veroorzaakt door de stijging van afgeleide financiële instrumenten als gevolg van de stijging van de koers van het aandeel Adyen in H1 2020.”

Heeft Adyen dure groei gekocht?

De oorzaak en reden van de winstdaling komt merkwaardig over. Als het bedrijfsmodel echt zo simpel is als menigeen suggereert dan was het te verdedigen geweest dat in een periode van groei de winstgroei wat was achtergebleven bij de omzetgroei. Een winstdaling van 15% bij een omzetstijging van 27% is een onbegrijpelijk en onacceptabel verschil. Het zal wel anders in elkaar steken, maar nu lijkt het alsof men groei heeft gekocht met aandelen die in een stijgende markt zijn gekocht. (Ik heb Adyen om commentaar gevraagd.)

Voor het aandeel liggen steunniveaus op 1.220 euro en 950 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

