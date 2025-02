Vrees voor escalatie handelsoorlog zet AEX lager

De AEX is woensdag lager van start gegaan, ondanks een positief slot op Wall Street. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,4% lager op 915,86 punten. De vrees voor een escalerende handelsoorlog maakt beleggers voorzichtig.

Grootste daler bij de hoofdfondsen vanochtend was Prosus, dat 1,5% verloor.

De AEX eindigde dinsdag nog met een winst van 0,4% op 919,47 punten. Grote winnaar was Exor, dat 3,7% won, gevolgd door Adyen (+3%) en Prosus (+2,5%). De grootste daler was ASM International met een verlies van 1,8%.

Bijj de kleinere fondsen ging TomTom gisteren stevig onderuit met een verlies van 14,2%. De maker van digitale kaarten en navigatiesoftware kwam met tegenvallende prognoses. Ook was het kwartaalverlies groter dan door analisten voorzien.

De Europese beurzen krabbelden in de loop van de dinsdag op, na rode koersborden in de ochtenduren. Beleggers opereerden voorzichtig, nu een dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, maar mogelijk ook met de Europese Unie, boven de markten blijft hangen.

Ondanks de donkere wolken boven de markt eindigden de Amerikaanse beurzen in de plus. De S&P 500 boekte dinsdag een winst van 0,7%, de Dow Jones eindigde 0,3% hoger en techindex Nasdaq won 1,4%. Alphabet, het moederbedrijf van Google, kwam gisteravond met cijfers. De omzet viel tegen, waardoor het aandeel nabeurs met 6% daalde. Het bedrijf rapporteerde een winst van $ 2,15 per aandeel in het vierde kwartaal op een omzet van $ 96,47 miljard. Analisten verwachtten dat Alphabet een winst van $ 2,13 per aandeel zou boeken op een omzet van $ 96,68 miljard.

“Na twee dagen met koersdalingen herstelde Wall Street gisteren enigszins op hoop dat de IT-sector, gedreven door AI, goed zal blijven draaien. Die hoop werd gesteund door de hele sterke cijfers en vooruitzichten die Palantir (+23,7%) maandagavond nabeurs bekendmaakte. De ceo van Palantir sprak van een ‘ongetemde organische groei’. De Nasdaq composite-index herstelde met 1,4%”, zei Simon Wiersma van ING.

De beurzen in Azië noteerden overwegend lager. Een uitzondering was de Japanse beurs, die 0,1% steeg.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht