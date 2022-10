Vrijwel geen rendement op aandelen in 2023

De beursrally was deze zomer korstonding en te optimistisch, zeker gezien de lastige omstandigheden die beleggers de komende twaalf maanden voor de kiezen krijgen. Dat zegt vermogensbeheerder DWS in een vooruitblik voor de rest van het jaar. “De verwachtingen – verdisconteerd door de markten – dat de centrale banken al in 2023 op hun pad van renteverhogingen zouden terugkomen, is zeer onwaarschijnlijk.”

Hoewel de inflatie afzwakt, blijft deze hoog, aldus DWS. De vermogensbeheerder stelt opnieuw de economische groeiverwachtingen voor 2023 naar beneden bij. “We verwachten dat het rendement op aandelen dichtbij nul zal liggen.”

DWS denkt dat actief beheer en aandelenselectie meer oplevert dan het volgen van een index. “We leven in een omgeving waarin het behoud van kapitaal de dagelijkse realiteit is en aandelen zijn waarschijnlijk nog steeds de beste manier om dit doel te bereiken.”

Minder alternatieven ondanks de lagere rendementsverwachtingen

Aandelen blijven volgens DWS daarom een belangrijke rol spelen voor beleggers die vermogen willen opbouwen of in ieder geval willen proberen de hoge inflatie te compenseren. “Daar veranderen de aanmerkelijk lagere verwachtingen niets aan. Beleggen is eigenlijk altijd een kwestie van het zoeken naar alternatieven en daar zijn er nu niet veel van; ook staatsobligaties voldoen momenteel niet aan de verwachtingen.” Op een index-niveau ziet DWS de komende twaalf maanden dan ook weinig potentie.

