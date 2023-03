Vrouwen verliezen voorsprong

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en daarom is het tijd om ons beleggingsthema ‘Vrouwen in leiderschap’ opnieuw te bekijken. Hoewel er steeds meer bewijs is dat een groter aandeel vrouwelijke leidinggevenden goed is voor het lange termijnrendement op aandelen, kwam dat het afgelopen jaar niet tot uiting in ons mandje. De Visie van Peter Garnry,hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Het thema ‘Vrouwen in leiderschap’heeft sinds de laatste Internationale Vrouwendag op 8 maart 2022 in lijn met de MSCI World Index gepresteerd, met een daling van 1,3% tegenover een daling van 1,2% in de MSCI World Index. De prestaties over vijf jaar zien er beter uit, maar hier moeten we ons, net als bij al onze andere thema’s, bewust zijn van de selectiecriteria die we hanteren bij de selectie van onze beleggingsthema’s. Bij de start van elk nieuw thema worden de aandelen met de hoogste marktkapitalisatie geselecteerd. Dit heeft de neiging de historische prestaties op te blazen, wat de conventionele wijsheid onderstreept dat prestaties uit het verleden geen indicator zijn voor toekomstige prestaties.

Onze herziening van het mandje heeft er ook toe geleid dat 12 bedrijven zijn vervangen in het mandje. Een belangrijke opmerking bij de thema-update is dat de Scandinavische landen oververtegenwoordigd zijn in verhouding tot hun omvang op de aandelenmarkten, met zes bedrijven in het mandje met 20 aandelen.

Genderdiversiteit goed prestaties lange termijn

Net zoals we portefeuilles diversifiëren voor een beter voor risico gecorrigeerd rendement, zouden managementteams ook gediversifieerd moeten zijn naar geslacht, leeftijd en andere kenmerken om ervoor te zorgen dat de besluitvorming verschillende perspectieven omvat. Hoewel de literatuur over de overmoed van mannen gemengd is, vanwege de wetenschappelijke vraag hoe we dit effect eigenlijk goed kunnen isoleren, zijn er sterke aanwijzingen voor overmoedig gedrag bij mannen bij handel en investeringen in vergelijking met vrouwen. Als deze eigenschap zich uitbreidt tot algemeen besluitvormingsgedrag, kunnen we zien waarom door mannen gedomineerde bedrijven zouden kunnen leiden tot suboptimale besluitvorming en dus tot slechte lange termijn prestaties.

Noorse bedrijven overwogen

Een interessante vaststelling is dat Noorse bedrijven zwaar overwogen zijn in dit thema met vier bedrijven. Met het Zweedse Investor en het Deense Novozymes erbij vertegenwoordigen de Scandinavische landen 30% van de bedrijven in het mandje. Hieruit blijkt dat de Noordse regio het voortouw neemt bij de overgang naar een groter aandeel vrouwelijke managers.

De selectiecriteria voor dit mandje zijn bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 10 miljard dollar, beursgenoteerd in Noord-Amerika, Europa, Singapore, Australië, Japan, Hongkong of Nieuw-Zeeland. Het aantal vrouwelijke bedrijfsleiders is hoger dan drie om te voorkomen dat het procentuele aantal wordt opgeblazen door een kleine managementgroep en ten slotte een marktkapitalisatiefilter van hoogste naar laagste. De 20 bedrijven die na toepassing van deze filters bovenaan staan, worden geselecteerd voor het mandje.

Deel dit artikel

Geschreven door: Peter Garnry Peter Garnry is hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

Bekijk alle 9 berichten van Peter Garnry

Terug naar het nieuws overzicht