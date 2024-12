Waar is de kerstrally het grootst?

Beleggers in de grootste aandelenmarkten ter wereld halen bijna een kwart van hun jaarlijkse rendement in december, blijkt uit een analyse van handels- en beleggingsplatform eToro. Vooral de beurzen van Hongkong en het Verenigd Koninkrijk zien historisch gezien grote winsten in de kerstperiode. De AEX Index is een, nog steeds goede, middenmoter.

De zogenaamde ‘kerstrally’, ofwel de seizoensgebonden stijging van aandelenkoersen in de laatste weken van het jaar, is geen onbekend fenomeen. De analyse van eToro benadrukt nog eens hoe uitgesproken deze trend is en hoe belangrijk het is om tijdens de feestdagen belegd te blijven.

eToro keek naar de maandelijkse rendementen van 15 van de grootste aandelenindices ter wereld, van de S&P 500 van de VS tot de DAX 40 van Duitsland, met een gemiddelde terugblik van 50 jaar. De analyse toont aan dat de rendementen in december gemiddeld 1,6% bedragen, wat 1,08 procentpunt boven het gemiddelde maandelijkse rendement van januari tot november ligt.

Tabel 1: gemiddelde maandelijkse prestaties van 15 grote wereldwijde indexen in analyse eToro

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “Hoewel prestaties uit het verleden nooit een garantie zijn voor de toekomst, is december historisch gezien een goede maand voor wereldwijde aandelenmarkten. De kerstrally levert eigenlijk altijd. Voor de beurzen in onze analyse zien we dat gemiddeld bijna een kwart van de jaarlijkse rendementen in december gerealiseerd worden. Hoewel de redenen achter deze seizoensgebonden boost verschillen – van optimisme rond het nieuwe jaar tot het klaarmaken van portefeuilles voor het nieuwe jaar – is het een niet te missen periode voor particuliere beleggers.”

Puur afgaand op de rendementen blijkt het effect van de kerstrally historisch gezien het grootst op de Hang Seng Index van Hongkong, die sinds 1965 (het eerste volledige jaar van de beurs) gemiddeld met 3,1% is gestegen in december. Dit is 2,15 procentpunt meer dan het gemiddelde maandelijkse rendement voor deze index gedurende de rest van het jaar en het vertegenwoordigt 23% van de gemiddelde jaarlijkse prestaties van de aandelenmarkt.

Een andere goed presterende beurs in het kerstseizoen is de Britse FTSE 100. Sinds de oprichting in 1984 heeft de decembermaand op deze beurs andere maanden met 1,93 procentpunt overtroffen. Met een gemiddeld rendement van 2,29% is december goed voor 36% van de jaarlijkse winst. Ondertussen bewijst de decemberprestatie van de ASX 200 van Australië (+1,36 procentpunt) dat de kerstrally net zo prominent is op het zomerse zuidelijk halfrond.

De Nederlandse AEX Index doet het normaal gesproken ook niet slecht in de decembermaand met een plus van 1,66%, wat 1,26 procentpunt beter is dan het gemiddelde van de andere maanden. Van alle 15 indices die eToro analyseerde, is de enige die het kerstfeestje bederft de IBEX 35 van Spanje, waarbij december het gemiddeld 0,14 procentpunt slechter doet dan de rest van de maanden.

Van Oudheusden: “De kerstrally blijkt in sommige delen van de wereld veel prominenter. Deze regionale verschillen en het feit dat er natuurlijk veel meer factoren zijn die invloed hebben op de beurskoersen zijn een goede reminder dat er geen universele benadering bestaat. Slimme beleggers houden oog voor wereldwijde en lokale dynamiek om het meeste uit het seizoen te halen.”

Gemiddeld rendement december van aandelenmarkten opgenomen in analyse eToro

Aandelenindex Gemiddelde decemberprestatie in % Gemiddelde december outperformance vs rest van het jaar in procentpunt Decemberprestatie in % van jaarlijks rendement Hang Seng (Hongkong) 3,09% 2,15% 23% FTSE 100 (VK) 2,29% 1,93% 36% Nikkei 225 (Japan) 1,98% 1,59% 32% TSX (Canada) 1,84% 1,34% 25% ASX 200 (Australië) 1,78% 1,36% 29% KOSPI (Korea) 1,75% 0,98% 17% STOXX 600 (Europa) 1,71% 1,32% 29% AEX (Nederland) 1,66% 1,26% 30% Nasdaq (VS) 1,53% 0,48% 12% SIX (Zwitserland) 1,42% 0,92% 20% DAX 40 (Duitsland) 1,32% 0,71% 17% S&P 500 (VS) 1,28% 0,63% 16% FTSE MIB (Italië) 1,26% 1,05% 39% CAC 40 (Frankrijk) 1,19% 0,58% 15% IBEX 35 (Spanje) 0,42% -0,14% 7%

* Prestaties uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

