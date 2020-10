Waar liggen de bodems voor AEX, Dow en Nasdaq

De Europese aandelenmarkten zijn gisteren al vooruit gelopen op de verliezen in Amerika.

Toch moeten beleggers zich afvragen of de bodem al is bereikt. De AEX staat onderin de bandbreedte. Dat lijkt positief. Ook de DAX staat onderin de bandbreedte, maar het patroon lijkt veel op dat in 2018. Ook toen een ‘dubbele top’ die leidde tot een correctie van ruim 10%. De AEX daalde toen met 15% vanuit de top.

Bij een vergelijkbare ontwikkeling zou de AEX kunnen dalen naar 510. Gisteren sloot de AEX op 545,95 met een RSI op weekbasis die beleggers maant om een afwachtende houding aan te nemen.

Waar liggen de bodems?

De Dow Jones daalde gisteren met 2,3% en de Nasdaq met 1,6%. Een herstelpoging is niet eerder geloofwaardig dan wanneer de Dow vandaag 0,8% hoger sluit en de Nasdaq een winst realiseert van een ruime 0,5%. Voorzichtigheid blijft geboden. Beide indices laten ‘dubbele toppen’ zien, zij het op verschillende momenten. Op weekbasis ligt de ondergrens voor de Dow Jones ligt bijna 10% beneden het huidige niveau op 25.000. De ondergrens voor de Nasdaq ligt op 10.000 iets meer dan 10% beneden het huidige niveau.

Wees voorzichtig met het trekken van een conclusie dat de geringe afstand naar de ondergrens van de bandbreedte op dagbasis (onderstaande staat) wijst op een omslag. Er zijn aanhoudende fundamentele risico’s als de ontwikkeling van het coronavirus en de verkiezingen in de VS. De voormalige FDA-directeur (de instantie die in de VS gaat over het accepteren van o.m. medicijnen) Scott Gottlieb heeft op CNBC gezegd dat de VS aan de vooravond staat van een snelle acceleratie van het aantal coronabesmettingen.

