Waar ligt de steun voor RD Shell

RD Shell is met het koersverloop van 3,6% op 24,34 euro hard op weg om de low van 24,80 euro van augustus 2019 te doorbreken.

De koersdruk heeft mede te maken door het teleurstellende kwartaalresultaat. De winst van 2,9 miljard dollar was beduidend lager dan de 3,2 miljard dollar waarop door de markt was gerekend. Het kwartaalresultaat (ccs) was 48% lager dan een jaar geleden. De winstdaling wordt veroorzaakt door een mix van factoren: lagere olie- en gasprijzen, zwakkere marges in de raffinage- en chemietak en hogere voorzieningen. De onderneming moet nog voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen op basis van eerdere toezeggingen. Een duidelijke steun ligt op 23,50 euro (steun 2: 20,20 euro) op basis van de opgaande beweging die in 2016 is ingezet.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

