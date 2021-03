Waar ligt de top voor Brent

Brent staat 5,3% hoger op 67,85 dollar. Waar ligt de top?

De sterk oplopende prijs voor Brent heeft te maken met het besluit van de OPEC om de productie vooralsnog niet te verhogen, iets waarmee de markt rekening had gehouden.

Voor Brent ligt iets boven de 69,50 dollar een dubbele weerstand die in 2019/2020 is gevormd. Deze werd gevolgd door een top van bijna 75 dollar in 2019 en een record van 82,18 dollar in 2018. Gezien de ontwikkeling van de toppen mag de voltooiing van de opgaande beweging worden verwacht met een aanval op de oude hoogste top, maar die laatste fase zal worden voorafgegaan door een correctie. Nu zit de markt in de afronding van fase 3.

In plaats van Brent-futures kunnen beleggers ook de Widomtree Brent Crude ETC kopen. Deze noteert in Milaan 22,64 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman



