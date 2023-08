Waar ligt nu een steun voor de AEX?

De AEX is lager begonnen met een verlies van 0,8% op 769,24.

De AEX is daarmee op een steunlijn gekomen van de Predictive Ranges (een AI-benadering van een mix van indicatoren). Het gevaar is dat de AEX verder daalt naar de volgende steun op 737. ING is een van de weinig stijgers binnen de AEX. De koers is 1% hoger op 13,19 euro. Het kwartaalresultaat is beter dan verwacht. Let wel, de koersstijging is charttechnisch kwetsbaar.

Amerikaanse futures staan lager. De rente blijft zwaar wegen. Duitse Bunds heeft charttechnisch ruimte voor een stijging van 2,52% tot 2,89%. US Bonds zijn +0,071 op 4,1486%. Euro/dollar 1,0919. Nikkei -1,7% en Hong Kong -0,3%. Shanghai is +0,6% vanwege de onverwachte toename van de PMI-diensten-middelgrote-bedrijven naar 54,1 in juli van 53,9 een maand eerder.

