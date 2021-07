Waarde weer op waarde geschat

De door grote Amerikaanse technologie gerelateerde bedrijven veroorzaakte bubbel heeft voor langdurige problemen gezorgd voor de value factor.

Sinds de aankondiging van de succesvolle ontwikkeling van coronavaccins, begin november 2020, is die trend doorbroken. De zogenaamde “FANGMAN-T”-bedrijven zijn minder dominant geworden en de value factor presteert weer zoals te verwachten valt. Dat is goed nieuws voor een goed gespreide aandelenportefeuille. Dat meent Achmea.

Aandelenbeurzen en factorbeleggen gaan hand in hand verder omhoog

Voor het vijfde kwartaal op rij stegen de aandelenmarkten. De grootste drijvers hiervoor blijven de vaccinatieprogramma’s en het aanhoudend ruime monetaire en fiscale beleid in grote delen van de wereld. Veel opkomende markten blijven nog enigszins achter op de ontwikkelde markten vanwege nieuwe coronavirusmutaties en minder ver gevorderde vaccinatieprogramma’s. Aandelenkoersen stegen in alle regio’s en sectoren, behalve Utilities. De MSCI World (net TR in EUR) steeg met 6,8%.

Factorbeleggen kent een goed eerste half jaar:

• Wereldwijde aandelenmarkten stijgen dit kwartaal voor het vijfde kwartaal op rij.

• De value factor had het na twee goede kwartalen moeilijker, maar de andere rendementsfactoren quality en momentum, wisten dat te compenseren.

• Achmea IM’s geïntegreerde multi-factor strategie had dit kwartaal een outperformance van 0,6% t.o.v. MSCI World en staat YTD op +3,4%.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

