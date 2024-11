Saira Malik (Nuveen): ‘Waardering 20% boven 5-jaars gemiddelde’

Nu de bedrijfscijfers over het derde kwartaal bijna allemaal zijn gepubliceerd is het duidelijk dat de verwachte outperformance is uitgebleven. En dat roept kopzorgen op bij beleggers over mogelijk te hoge aandelenkoersen en bijkomende correcties, schrijft Saira Malik, CIO van Nuveen.

“De S&P 500 Index kan, met het derde kwartaal aan bedrijfcijferpublicaties bijna achter de rug, spreken van 5 kwartalen van groei. Hoewel 75% van de bedrijven in de index de winstverwachtingen per aandeel (EPS) heeft overtroffen, is de omvang van de outperformance teleurstellend. De resultaten benadrukken de discrepantie tussen het aantal bedrijven dat de verwachtingen overtreft en de kwaliteit van de winst. De uitdrukking kwantiteit boven kwaliteit, lijkt hier het beste van toepassing. De magere outperformance heeft het enthousiasme onder beleggers getemperd, ondanks dat er sprake is van een bredere positieve trend in winstontwikkeling.”

“De winstgroei op indexniveau voor het derde kwartaal bedraagt 5,4%, wat ongeveer 200 basispunten lager is dan analisten aan het einde van het tweede kwartaal hadden verwacht. Slechts drie van de elf sectoren binnen de S&P 500 hebben de verwachtingen weten te overtreffen. Ondertussen blijven de waarderingen van Amerikaanse aandelen hoog, met een koers-winstverhouding (P/E-ratio) van 22,2x, wat 20% boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar ligt.”

Maar volgens de CIO van Nuveen biedt de verschuiving in de aandacht van beleggers voor megacaps richting bredere marktparticipatie perspectief op diversificatie en stabiliteit. “De verschuiving werd nog eens versterkt door gewijzigde renteverwachtingen en de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Aandelen, zoals financials en small caps profiteren omdat beleggers nu uitgaan van minder regelgeving en van belastingverlagingen. Echter, kunnen beleidsveranderingen de inflatie aanwakkeren en de Fed dwingen om de rente langer hoog te houden.”

Hierdoor blijven beleggingen die bescherming bieden tegen inflatie populair. Zij heeft dan ook de voorkeur voor municipal bonds (obligaties uitgegeven door Amerikaanse lokale overheden, zoals staten, gemeenten, districten of andere openbare instanties, om publieke projecten te financieren). “Het vooruitzicht op meer economische impulsen door de nieuwe regering, in combinatie met een mogelijk minder terughoudende Fed, resulteert waarschijnlijk in hogere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en municipal bonds, en dat gedurende een langer periode. Ondertussen klotst het geld bij de Amerikaanse lokale overheden tegen de plinten en stijgen de belastinginkomsten – de belangrijkste bron voor het aflossen van municipal bonds.

Toch is voorzichtigheid geboden aangezien de markten steeds meer afhankelijk worden van beleidsmaatregelen en andere externe factoren.

