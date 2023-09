Waardering Chinese autofondsen versus Duitse

De VS en China staan op het punt een protectionistische strijd aan te gaan om elektrische auto’s.

Het moet een doorn in het oog zijn van de VS dat de Chinese auto-industrie zich zo snel ontwikkeld en als een stille kracht de wereldmarkt bezig is te veroveren zoals de Japanse industrie dat in het verleden heeft gedaan. Kwalitatief is weinig aan te merken op de Chinese producten. Ik rijd al meer dan 5 jaar probleemloos in een Chinese versie van de Citroën C5.

VS trekken $12 mrd uit om productie van elektrische voertuigen te stimuleren

In China gaan stemmen op om het gebruik van auto’s van Tesla te beperken en uit te sluiten om in bepaalde gebieden te rijden. De camera’s zouden informatie kunnen opslaan die gebruikt kan worden voor spionagedoeleinden.

Enkele Chinese autofondsen versus enkele Duitse

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18881 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht